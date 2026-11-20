Ο προπονητής του Ολυμπιακού υπογράμμισε τη σημασία των 28 ασίστ που μοίρασαν οι παίκτες του απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης για τη 13η αγωνιστική

Απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνιση του Ολυμπιακού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίστηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά την εντυπωσιακή νίκη με 92-76 στη SUNEL Arena, για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague. Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» στάθηκε στην αμυντική λειτουργία, στην εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας και στην ομαδικότητα που παρουσίασαν οι παίκτες του.

Ο Έλληνας τεχνικός χαρακτήρισε συμπαγή την εμφάνιση της ομάδας του και ευχαρίστησε τον κόσμο για την ατμόσφαιρα που δημιούργησε. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επιβάρυνση του ρόστερ από το απαιτητικό πρόγραμμα, αλλά και στην παρουσία των Ντόντα Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς, τους οποίους ξεχώρισε για την απόδοσή τους και στις δύο πλευρές του παρκέ.

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«Τρομερή διπλή εβδομάδα για εμάς»

Ο Μπαρτζώκας υπογράμμισε ότι ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης, ενώ ξεχώρισε τον αριθμό των ασίστ που μοίρασαν οι παίκτες του απέναντι σε μία από τις πιο δυνατές αμυντικά ομάδες της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Ήταν μια συμπαγής εμφάνιση αμυντικά και επιθετικά. Στην άμυνα ήμασταν πολύ καλοί. Ελέγξαμε τον ρυθμό του αγώνα, είχαμε 28 ασίστ, δεν θυμάμαι και εγώ το νούμερο, απέναντι σε μια πολύ καλή αμυντική ομάδα. Τρομερή ατμόσφαιρα, ευχαριστώ τον κόσμο για όλα. Τρομερή διπλή εβδομάδα για εμάς, είμαστε χαρούμενοι».

Τα εύσημα σε Χολ και Τζόουνς

Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε και στη συνολική προσπάθεια των παικτών του, επισημαίνοντας πως η ομαδική λειτουργία είναι ευκολότερη όταν υπάρχουν τόσο ποιοτικές επιλογές στο ρόστερ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους δύο σέντερ της ομάδας, οι οποίοι είχαν σημαντική συνεισφορά στη νίκη επί της Ρεάλ.

«Έχουμε καταπληκτικούς παίκτες. Αυτή τη στιγμή χάνουμε παίκτες από το ροτέισον. Τέσσερα παιχνίδια έχουμε αυτή την εβδομάδα μαζί με την Καρδίτσα. Είναι σκληρό αυτό. Είναι εύκολο για τα παιδιά να παίζουν ομαδικά.

Οι δύο ψηλοί σήμερα ήταν εξαιρετικοί και στις δύο πλευρές του παρκέ. Χολ και Τζόουνς. Στο προηγούμενο παιχνίδι είχαν μηδέν ριμπάουντ. Τους είπα πως, ως ψηλοί, δεν τους αξίζει να είναι έτσι. Προσαρμόστηκαν σε αυτό και ανταποκρίθηκαν αμφότεροι. Ήταν πολύ καλοί και μπράβο τους».