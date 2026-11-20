Από την εκτροπή του αυτοκινήτου μία 56χρονη κατάφερε να βγει μόνη της, ωστόσο ο 65χρονος οδηγός και η 65χρονη συνεπιβάτιδά του παρέμειναν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον δρόμο Μαντουδίου – Κηρίνθου, στη Βόρεια Εύβοια, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο με τρεις επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα δύο άτομα να εγκλωβιστούν στο εσωτερικό του οχήματος.

Το τροχαίο συνέβη στο ύψος του σούπερ μάρκετ «Γαλαξίας». Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο 65χρονοι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, καθώς και μία 56χρονη. Και οι τρεις είναι κάτοικοι Πεύκης Αττικής.

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Από την εκτροπή του οχήματος, η 56χρονη κατάφερε να βγει μόνη της πριν φτάσουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ωστόσο ο 65χρονος οδηγός και η 65χρονη συνεπιβάτιδά του παρέμειναν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μαντουδίου, οι οποίοι, παρουσία του προϊσταμένου του Κλιμακίου, επιχείρησαν και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους δύο τραυματίες.

Στη συνέχεια, οι δύο επιβαίνοντες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση, σοβαρότερα φέρεται να έχει τραυματιστεί ο 65χρονος οδηγός, ενώ η 65χρονη γυναίκα φέρει ελαφρύτερα τραύματα.

Στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαντουδίου, οι οποίοι διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του αυτοκινήτου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.