Ο 34χρονος φέρεται να προσπάθησε να ματαιώσει τον αστυνομικό έλεγχο, προβάλλοντας σθεναρή αντίσταση και απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, περισσότερα από 62.000 ευρώ και οπλισμό εντόπισαν οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών σε επιχείρηση που πραγματοποίησαν στο Αιγάλεω, όπου συνέλαβαν τρία άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ουσιών.

Πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 34 και 31 ετών, και μία 27χρονη γυναίκα, οι οποίοι συνελήφθησαν το απόγευμα της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου 2026, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και αστυνομική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

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Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η δράση των τριών πιστοποιήθηκε έπειτα από διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling).

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του 31χρονου συσκευασίες με 6,4 γραμμάρια κοκαΐνης και 10 γραμμάρια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk). Όπως προέκυψε από την έρευνα, τις συγκεκριμένες ποσότητες τις είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από τον 34χρονο, ο οποίος φέρεται να ενεργούσε και για λογαριασμό της 27χρονης.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι των δύο τελευταίων, όπου οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 1.520 γραμμάρια κοκαΐνης, 5.582 γραμμάρια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας και 400 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας.

Μάλιστα, ο 34χρονος φέρεται να προσπάθησε να ματαιώσει τον αστυνομικό έλεγχο, προβάλλοντας σθεναρή αντίσταση και απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια. Στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης μία σιδερογροθιά και ένα μαχαίρι.

Τι κατασχέθηκε από τις έρευνες

Συνολικά, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν:

1 κιλό και 526,4 γραμμάρια κοκαΐνης.

5 κιλά και 592 γραμμάρια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).

400 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας.

Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Μία σιδερογροθιά και ένα μαχαίρι.

Έναν φορέα αλεξίσφαιρου γιλέκου χωρίς θωράκιση.

Ένα ΙΧ αυτοκίνητο και μία δίκυκλη μοτοσικλέτα.

Δύο κινητά τηλέφωνα.

Τέσσερις κάμερες κλειστού κυκλώματος και ένα καταγραφικό.

62.490 ευρώ.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ακόμη ότι ο 34χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις απείθειας, έκρηξης, κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών υλών, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αθλητισμού.

Ο 31χρονος είχε επίσης κατηγορηθεί στο παρελθόν για πρόκληση σωματικής βλάβης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.