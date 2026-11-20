Ο θρυλικός ποδοσφαιριστής Χρίστο Στόιτσκοφ βρέθηκε στις εξέδρες της SUNEL Arena για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση και να συγχαρεί τον συμπατριώτη του

Μια ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε στη SUNEL Arena μετά τη σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού με 92-76 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Χρίστο Στόιτσκοφ να συναντιούνται και να ανταλλάσσουν μια θερμή αγκαλιά.

Οι δύο Βούλγαροι αποτελούν ξεχωριστές προσωπικότητες του αθλητισμού της χώρας τους, έχοντας αφήσει το δικό τους αποτύπωμα σε διαφορετικά αθλήματα. Ο Βεζένκοφ έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαίους μπασκετμπολίστες της γενιάς του, ενώ ο Στόιτσκοφ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους στην ιστορία του βουλγαρικού ποδοσφαίρου.

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EUROLEAGUE 2026-2027 / ΟΣΦΠ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Η συνάντησή τους μετά το τέλος της αναμέτρησης αποτέλεσε ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο της βραδιάς. Ο Στόιτσκοφ είχε βρεθεί στις εξέδρες για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα και μετά το τελευταίο σφύριγμα είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον συμπατριώτη του, με τους δύο να αγκαλιάζονται σε μια όμορφη στιγμή.

Δύο σπουδαίες προσωπικότητες του βουλγαρικού αθλητισμού

Ο Σάσα Βεζένκοφ έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για το βουλγαρικό μπάσκετ, με τις εμφανίσεις του στην EuroLeague και τις διακρίσεις του να έχουν ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας του. Από την άλλη, ο Χρίστο Στόιτσκοφ έγραψε τη δική του ιστορία στο ποδόσφαιρο, κατακτώντας μεταξύ άλλων τη Χρυσή Μπάλα το 1994 και διακρίνοντας τη Βουλγαρία σε διεθνές επίπεδο.

EUROLEAGUE 2026-2027 / ΟΣΦΠ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Η αγκαλιά των δύο ανδρών μετά τη νίκη του Ολυμπιακού αποτέλεσε, έτσι, μια συνάντηση δύο διαφορετικών γενεών και δύο αθλημάτων, με κοινό σημείο αναφοράς την παρουσία τους στην κορυφή του βουλγαρικού αθλητισμού.