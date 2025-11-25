Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, εξάντλησε όλα τα ένδικα μέσα για την ανατροπή της καταδίκης του σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιοποίησε το Ανώτατο Δικαστήριο. Ως αποτέλεσμα, ο Μπολσονάρου θα πρέπει πλέον να εκτίσει την ποινή του.

Το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε τον Μπολσονάρου να αρχίσει την έκτιση της ποινής, η οποία αφορά τον σχεδιασμό πραξικοπήματος το 2022, σύμφωνα με επίσημο δικαστικό έγγραφο. Ο 70χρονος πολιτικός βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό από τις αρχές Αυγούστου, ωστόσο προφυλακίστηκε το Σάββατο μετά από απόφαση του δικαστηρίου, λόγω “του υψηλού κινδύνου να τραπεί σε φυγή”, αφότου επιχείρησε να κάψει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι.

Τον Σεπτέμβριο, το Ανώτατο Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο ως αρχηγό “εγκληματικής οργάνωσης” που συνωμότησε για να εξασφαλίσει την “αυταρχική παραμονή του στην εξουσία” μετά τη νίκη του αριστερού αντιπάλου του, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου 2022.

Η έφεσή του απορρίφθηκε στα μέσα Νοεμβρίου, ενώ με τη σημερινή δημοσίευση του εγγράφου από το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαιώνεται ότι καμία άλλη έφεση δεν είναι πλέον δυνατή. Η εντολή εκτέλεσης της ποινής αναμένεται να εκδοθεί σύντομα από τον δικαστή Αλεξάντρ ντε Μοράες, ο οποίος είναι αρμόδιος για την υπόθεση.

Παραμένει αβέβαιο το πού θα εκτίσει την ποινή του ο πρώην πρόεδρος (2019-2022). Αυτή τη στιγμή, ο Μπολσονάρου κρατείται προσωρινά στις εγκαταστάσεις της ομοσπονδιακής αστυνομίας στη Μπραζίλια.

Σύμφωνα με τον δικαστή Μοράες, ο Μπολσονάρου προσπάθησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου να κάψει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι, ελπίζοντας να δραπετεύσει κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης διαδήλωσης υποστηρικτών του κοντά στην κατοικία του στην πρωτεύουσα.

Η υπεράσπισή του υποστήριξε ότι ο πρώην πρόεδρος βρισκόταν σε “κατάσταση ψυχικής σύγχυσης” εξαιτίας της λήψης φαρμάκων.