Ζαΐρ Μπολσονάρο, ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας που βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό τους τελευταίους μήνες, τέθηκε το Σάββατο σε προσωρινή κράτηση, καθώς δικαστής τον κατηγόρησε ότι επιχείρησε να σπάσει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι με σκοπό την απόδραση.

Ο ακροδεξιός πολιτικός είχε καταδικαστεί τον Σεπτέμβριο σε 27 χρόνια φυλάκιση για απόπειρα πραξικοπήματος, με στόχο να αποτρέψει την επιστροφή του αριστερού αντιπάλου του, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, στην εξουσία, μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου 2022.

Ο 70χρονος Μπολσονάρο οδηγήθηκε στο αρχηγείο της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας στη Μπραζίλια. Ο δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες εξήγησε ότι η απόφαση αφορά προσωρινή κράτηση και όχι εκτέλεση της ποινής που του έχει επιβληθεί.

Σύμφωνα με τον δικαστή, ο Μπολσονάρο αποπειράθηκε να παραβιάσει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι, επιχειρώντας πιθανή διαφυγή κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που είχαν προγραμματίσει οι υποστηρικτές του κοντά στην κατοικία του στην πρωτεύουσα. Ο ίδιος κάνει λόγο για «υψηλό κίνδυνο φυγής».

Η κατοικία του πρώην προέδρου βρίσκεται σε περιοχή όπου στεγάζονται πολλές πρεσβείες, μεταξύ αυτών και η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών.