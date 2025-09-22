Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της συζύγου του δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας, Αλεξάντρ ντε Μοράες, ο οποίος είχε διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη δίκη που οδήγησε στην καταδίκη του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, γεγονός που εντείνει τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Μπραζίλια.

Εδώ και μήνες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του ασκούν διαρκείς πιέσεις στις δικαστικές αρχές της Βραζιλίας, καταλογίζοντας ότι ασκούν «άδικη δίωξη» εναντίον του πρώην προέδρου και συμμάχου του Τραμπ. Ο δικαστής ντε Μοράες έχει βρεθεί στο επίκεντρο των αμερικανικών επικρίσεων, καθώς η Ουάσινγκτον τον κατηγορεί ότι «ενορχήστρωσε ένα κυνήγι μαγισσών». Ο Ίλον Μασκ, στενός συνεργάτης του Τραμπ παρά τις μεταξύ τους διαφωνίες, παρομοίασε μάλιστα τον δικαστή με τον Βόλντεμορτ, τον εμβληματικό αντίπαλο από τη σειρά Χάρι Πότερ.

Οι νέες κυρώσεις που ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών στρέφονται κατά της συζύγου του δικαστή, Βιβιάνε Μπαρσί ντε Μοράες, καθώς και μιας εταιρείας που φέρεται να συνδέεται με την οικογένειά της. Οι κυρώσεις συνεπάγονται το πάγωμα όλων των περιουσιακών της στοιχείων στις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα απαγορεύεται σε αμερικανικές επιχειρήσεις και πολίτες να συναλλάσσονται μαζί της, με την απειλή επιπλέον κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης.

Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, διαμήνυσε ότι το αμερικανικό υπουργείο θα συνεχίσει να στοχοποιεί «άτομα που παρέχουν υλική υποστήριξη στον Ντε Μοράες», τονίζοντας πως ο Βραζιλιάνος δικαστής παραβιάζει «τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας και οι επιπτώσεις

Στις 11 Σεπτεμβρίου, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας καταδίκασε τον Ζαΐχ Μπολσονάρου σε ποινή κάθειρξης 27 ετών, κρίνοντάς τον ένοχο για συνωμοσία με σκοπό να παραμείνει στην εξουσία μετά την εκλογική του ήττα από τον νυν πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα το 2022. Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει νέο κύκλο εντάσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βραζιλία, καθώς και αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας.