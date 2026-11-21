ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με σημαντική πτώση
Ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε την έβδομη διαδοχική συνεδρίαση με απώλειες, σηματοδοτώντας το χειρότερο σερί του από τον Φεβρουάριο του 2020
Με σημαντικές απώλειες έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, παραμένοντας δέσμιο της αναταραχής η οποία πλήττει τις μετοχές εταιρειών που συνδέονται με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Dow Jones και ο Nasdaq έχουν υποχωρήσει κατά τουλάχιστον 10% σε σύγκριση με τα ιστορικά υψηλά που κατέγραψαν το καλοκαίρι. Για τον S&P 500 η σημερινή ήταν η έβδομη διαδοχική συνεδρίαση με απώλειες, σηματοδοτώντας το χειρότερο σερί του από Φεβρουάριο του 2020.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 949,73 μονάδων (–1,93%), στις 48.147,33 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 1.261,46 μονάδων (–5,28%), στις 22.617,73 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 265,44 μονάδων (–3,70%), στις 6.910,39 μονάδες.