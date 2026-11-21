Ρεκόρ σε S&P 500 και NasdaqΟι δείκτες-ορόσημα S&P 500 και Nasdaq είχαν φτάσει σε ιστορικά υψηλά την Τρίτη, παρά τις αυξημένες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και έπειτα από υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου στα επίπεδα των 100 δολαρίων. Οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους στην επερχόμενη περίοδο ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων τριμήνου. Οι περισσότερες από τις μετοχές των κολοσσών της τεχνολογίας κατέγραφαν ήπια άνοδο στις αρχικές συναλλαγές. Η Nvidia είδε τη χρηματιστηριακή της αξία να πλησιάζει πιο κοντά στα 6 τρισ. δολάρια

Ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε την έβδομη διαδοχική συνεδρίαση με απώλειες, σηματοδοτώντας το χειρότερο σερί του από τον Φεβρουάριο του 2020

Με σημαντικές απώλειες έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, παραμένοντας δέσμιο της αναταραχής η οποία πλήττει τις μετοχές εταιρειών που συνδέονται με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Dow Jones και ο Nasdaq έχουν υποχωρήσει κατά τουλάχιστον 10% σε σύγκριση με τα ιστορικά υψηλά που κατέγραψαν το καλοκαίρι. Για τον S&P 500 η σημερινή ήταν η έβδομη διαδοχική συνεδρίαση με απώλειες, σηματοδοτώντας το χειρότερο σερί του από Φεβρουάριο του 2020.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 949,73 μονάδων (–1,93%), στις 48.147,33 μονάδες.

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Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 1.261,46 μονάδων (–5,28%), στις 22.617,73 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 265,44 μονάδων (–3,70%), στις 6.910,39 μονάδες.