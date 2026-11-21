Με τη νίκη του στη Βαρκελώνη ο Ερυθρός Αστέρας ανέβηκε στο ρεκόρ 8-5 φτάνοντας την Μπαρτσελόνα στην κατάταξη της διοργάνωσης μετά το δραματικό φινάλε της αναμέτρησης

Τρεις αναμετρήσεις με διαφορετική εξέλιξη και έντονο ενδιαφέρον περιλάμβανε η βραδιά της EuroLeague. Η Αναντολού Εφές επικράτησε με άνεση της Βιλερμπάν με 107-81 στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας πέρασε από τη Βαρκελώνη με 103-100 στην παράταση, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις τελευταίες κατοχές. Στο Βελιγράδι, η Παρτίζαν χρειάστηκε επίσης το έξτρα πεντάλεπτο για να λυγίσει την αντίσταση της Μπεσίκτας με 91-87.

Επίδειξη δύναμης από την Εφές απέναντι στη Βιλερμπάν

Η Αναντολού Εφές αξιοποίησε την έδρα της και πραγματοποίησε μία από τις πιο παραγωγικές επιθετικές εμφανίσεις της στη φετινή EuroLeague, επικρατώντας της Βιλερμπάν με 107-81 για τη 13η αγωνιστική.

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Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο βρήκε από νωρίς ρυθμό στην επίθεση και εκμεταλλεύτηκε τα αμυντικά προβλήματα των Γάλλων, φτάνοντας χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία σε μια ευρεία νίκη. Με αυτό το αποτέλεσμα, η τουρκική ομάδα βελτίωσε το ρεκόρ της σε 6-7, ενώ η Βιλερμπάν υποχώρησε στο 4-9.

Ο Τζόρνταν Λόιντ και ο Ματ Στράζελ ήταν οι πρώτοι σκόρερ της Εφές, σημειώνοντας από 20 πόντους. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Πέιν, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους και οκτώ ασίστ, ενώ ο Γιούστα πρόσθεσε ακόμη 14.

Ο Ερυθρός Αστέρας άντεξε στη Βαρκελώνη και πήρε το θρίλερ

Σε ένα παιχνίδι με συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα και δραματικό φινάλε, ο Ερυθρός Αστέρας πανηγύρισε σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 103-100 στην παράταση.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και βρήκαν λύσεις από την περιφέρεια, με τους Τζάστιν Ρόμπινσον και Τζοέλ Πάρα να δίνουν επιθετικές λύσεις. Οι Σέρβοι, ωστόσο, αντέδρασαν με πρωταγωνιστές τους Τζάρεντ Μπάτλερ και Τάισον Κάρτερ, παίρνοντας μάλιστα το προβάδισμα πριν από την ανάπαυλα.

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Το δεύτερο ημίχρονο εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι. Ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε σε αρκετά σημεία να ξεφύγει στο σκορ, όμως η Μπαρτσελόνα επέστρεφε κάθε φορά, με τον Πάρα και τον Ρόμπινσον να κρατούν την ομάδα τους στη διεκδίκηση της νίκης. Οι δύο αντίπαλοι δεν έλυσαν τις διαφορές τους στην κανονική διάρκεια, καθώς το σουτ του Μπαλτσερόφσκι στα τελευταία 34 δευτερόλεπτα έστειλε το ματς στην παράταση, με το σκορ στο 84-84.

Στο έξτρα πεντάλεπτο οι Ισπανοί πήραν αρχικά το προβάδισμα, όμως οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν ψύχραιμοι. Η καθοριστική άμυνα του Κολόκο πάνω στον Ρόμπινσον στα τελευταία δευτερόλεπτα έδωσε στον Ερυθρό Αστέρα τη δυνατότητα να φύγει με το διπλό.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τάισον Κάρτερ με 29 πόντους, έχοντας 7/10 τρίποντα και πέντε ασίστ. Ο Τζάρεντ Μπάτλερ πρόσθεσε 16 πόντους και έξι ασίστ, ο Τζόρνταν Νουόρα είχε 13 πόντους και έξι ριμπάουντ, ενώ ο Κρίστιαν Κολόκο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 11 πόντους και επτά ριμπάουντ.

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Από την πλευρά της Μπαρτσελόνα, ο Ντάριο Μπριθουέλα σημείωσε 22 πόντους, ο Τζάστιν Ρόμπινσον είχε 21 πόντους και εννέα ασίστ, ενώ ο Τζοέλ Πάρα σταμάτησε στους 20 πόντους και τα επτά ριμπάουντ. Με τη νίκη αυτή, ο Ερυθρός Αστέρας ανέβηκε στο 8-5, φτάνοντας την Μπαρτσελόνα στην κατάταξη.

Η Παρτίζαν λύγισε την Μπεσίκτας στην παράταση

Η Παρτίζαν έκλεισε με θετικό τρόπο τη δική της διαβολοβδομάδα, καθώς επικράτησε της Μπεσίκτας με 91-87 στο Βελιγράδι, έπειτα από ένα ακόμη παιχνίδι που χρειάστηκε παράταση για να αναδείξει νικητή.

Η τουρκική ομάδα, η οποία είχε προηγουμένως πετύχει σπουδαία νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, μπήκε δυνατά στο παρκέ και δυσκόλεψε από νωρίς τους γηπεδούχους. Οι Λόνι Γουόκερ και Σκότι Γουίλμπεκιν έδωσαν επιθετικές λύσεις στην Μπεσίκτας, η οποία έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 22-20.

Η Παρτίζαν αντέδρασε στη συνέχεια, με τους Όλμαν, Γιεκίρι και Χέιζ να συμβάλλουν στην προσπάθεια ανατροπής. Το παιχνίδι παρέμεινε ισορροπημένο, με την παραγωγικότητα των δύο ομάδων να περιορίζεται αισθητά στην τρίτη περίοδο. Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, βρήκαν τον τρόπο να αποκτήσουν τον έλεγχο και με τον Παϊόλα σε εξαιρετική κατάσταση έφτασαν μέχρι και στο +10, με το σκορ στο 71-61, πέντε λεπτά πριν από το τέλος.

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Η Μπεσίκτας δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Ο Λόνι Γουόκερ ανέλαβε δράση και με εννέα συνεχόμενους πόντους έφερε το παιχνίδι στα ίσα, στέλνοντάς το στην παράταση με το σκορ στο 77-77.

Εκεί, όμως, ο Κάρλικ Τζόουνς ανέλαβε την ευθύνη. Ο Αμερικανός γκαρντ, που είχε ήδη ξεχωρίσει με 18 πόντους και τρεις ασίστ στην κανονική διάρκεια, βγήκε ξανά μπροστά στο κρίσιμο σημείο και οδήγησε την Παρτίζαν στη νίκη με 91-87. Σημαντική ήταν και η παρουσία του Παϊόλα, που αποτέλεσε έναν από τους βασικούς παράγοντες της επιθετικής λειτουργίας των γηπεδούχων.