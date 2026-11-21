Ο Ολυμπιακός ανέβηκε στη δεύτερη θέση της κατάταξης με δέκα νίκες και τρεις ήττες μετά την επικράτησή του επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ

Με τη διεξαγωγή των αναμετρήσεων της Παρασκευής (20/11) ολοκληρώθηκε η 13η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Ολυμπιακό να ξεχωρίζει χάρη στη σπουδαία νίκη του επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-76 στο ΣΕΦ.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στο 10-3 και βρίσκονται στη δεύτερη θέση της κατάταξης, πίσω μόνο από τη Βαλένθια, η οποία έχει επίσης 10 νίκες και τρεις ήττες. Την ίδια ώρα, ο Ερυθρός Αστέρας πανηγύρισε ένα μεγάλο διπλό στη Βαρκελώνη, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με 103-100 στην παράταση, ενώ η Παρτίζαν χρειάστηκε επίσης το έξτρα πεντάλεπτο για να κάμψει την αντίσταση της Μπεσίκτας με 91-87.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, η Αναντολού Εφές επιβλήθηκε με 107-81 της Βιλερμπάν στην Κωνσταντινούπολη, ανεβαίνοντας στο 6-7.

Η βαθμολογία της EuroLeague: