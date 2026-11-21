Το ηλεκτρικό Škoda Peaq πέτυχε την υψηλότερη βαθμολογία που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα με 94% στην προστασία από συγκρούσεις σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του Euro NCAP για το 2026

To EuroNCAP έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα από τα κρας τεστ που αφορούν μια σημαντική σειρά νέων μοντέλων, ως επί το πλείστον SUV. Πρώτο μοντέλο με εξαιρετική βαθμολογία στην παθητική ασφάλεια βρέθηκε το νέο ηλεκτρικό Škoda Peaq που πέτυχε ένα εξαιρετικό 94% στην προστασία από συγκρούσεις – την υψηλότερη βαθμολογία που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα από οποιοδήποτε όχημα που έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του Euro NCAP για το 2026.

Το μεγάλο ηλεκτρικό SUV προσφέρει μέγιστη βαθμολογία σε μετωπικές συγκρούσεις. Ειδικότερα, έλαβε βαθμολογία 65% στην ασφαλή οδήγηση, 78% στην αποφυγή σύγκρουσης, 94% στην προστασία από σύγκρουση και 92% στην ασφάλεια μετά τη σύγκρουση, όντας ένα νέο σημείο αναφοράς για το 2026 για την προστασία των επιβατών σε περίπτωση σύγκρουσης. Η BMW X5 ξεχώρισε στα συστήματα υποβοήθησης.

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Οι δοκιμές οδικής ασφάλειας του Euro NCAP φανέρωσαν ότι το Σύστημα Υποβοήθησης Ταχύτητας της BMW X5 αναγνώρισε σωστά το τοπικό όριο ταχύτητας στο 91% των περιπτώσεων.

Η πετρελαιοκίνητη Mercedes GLE πέτυχε 74% στην ασφαλή οδήγηση, 87% στην αποφυγή σύγκρουσης, 90% στην προστασία από σύγκρουση και 92% στην ασφάλεια μετά τη σύγκρουση. Ήδη πληρώντας τις απαιτήσεις για βαθμολογία πέντε αστέρων το 2027, η GLE υπερέχει στην υποστήριξη της λωρίδας κυκλοφορίας, στην απόκριση ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου και στις διατάξεις διάσωσης μετά τη σύγκρουση.

Το ηλεκτρικό L4 διακρίθηκε στις μετωπικές και πλευρικές συγκρούσεις, όπως και στις δοκιμές αυτόματου φρεναρίσματος σε διασταυρώσεις. Τα L6 και L8 PHEV πέτυχαν την υψηλότερη βαθμολογία του συγκεκριμένου κύκλου στην ασφάλεια μετά τη σύγκρουση, με 95%. Συγκεκριμένα, με πέντε αστέρια στην ασφάλεια έφυγε και το Lepas L4. To μικρό ηλεκτρικό SUV, πέτυχε 64% στην ασφαλή οδήγηση, 84% στην αποφυγή σύγκρουσης, 90% στην προστασία από σύγκρουση και 92% στην ασφάλεια μετά τη σύγκρουση. Επίσης, στην ίδια εταιρεία το Lepas L6 πήρε και αυτό πέντε αστέρια στην ασφάλεια, καταγράφοντας 62% στην Ασφαλή Οδήγηση, 78% στην Αποφυγή Σύγκρουσης, 87% στην Προστασία από Σύγκρουση και 95% στην Ασφάλεια Μετά τη Σύγκρουση. Υψηλή βαθμολογία έλαβε και το Lepas L8.

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Πέντε αστέρια απέσπασε και το Kia Seltos, με υψηλές επιδόσεις στην ανίχνευση λανθασμένης χρήσης των ζωνών ασφαλείας και στην αναγνώριση της σωματικής διάπλασης και της θέσης των επιβατών. Αντίθετα, έχασε βαθμούς στην προστασία του θώρακα του συνοδηγού κατά τη μετωπική σύγκρουση με μερική επικάλυψη.

Το GWM ORA 5, το μικρό ηλεκτρικό SUV κατέγραψε 70% στην Ασφαλή Οδήγηση, 71% στην Αποφυγή Σύγκρουσης, 91% στην Προστασία από Σύγκρουση και 92% στην Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση. Τo GWM H7 απέσπασε επίσης την ανώτατη διάκριση. Το ηλεκτρικό ORA 5 ξεχώρισε στην προστασία πεζών, ενώ το υβριδικό H7 παρουσίασε καλές επιδόσεις στις πλευρικές συγκρούσεις και στην ανίχνευση παρουσίας παιδιών.

Τέσσερα αστέρια έλαβε το Nissan Leaf. Με βαθμολογία 59% στην Ασφαλή Οδήγηση, 58% στην Αποφυγή Σύγκρουσης, 78% στην Προστασία από Σύγκρουση και 85% στην Ασφάλεια Μετά τη Σύγκρουση, το Leaf υστερεί κυρίως λόγω της απουσίας στάνταρ ραντάρ μπροστινών γωνιών – που περιορίζει την απόδοσή του στην Αποφυγή Σύγκρουσης σε Διασταυρούμενη Κυκλοφορία.