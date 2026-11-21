Εικόνα καταστροφής σε συνοικία της Ουκρανίας, πιθανόν μετά από σεισμό ή βομβαρδισμό.

Είκοσι πέντε από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται αρκετοί ανήλικοι, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Χανζά

Ένα 7χρονο αγοράκι σκοτώθηκε κι άλλοι 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν απόψε εξαιτίας ρωσικής πυραυλικής επίθεσης στην πόλη Κριβί Ριχ της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Όπως αναφέρει μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χανζά, ένας πύραυλος έπληξε κεντρική συνοικία της πόλης, προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια, καταστήματα κι αυτοκίνητα. Κοινοποίησε επίσης φωτογραφίες από την πληγείσα περιοχή στο Κριβί Ριχ, γενέτειρα του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

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Ο Ολεξάντρ Χανζά δήλωσε ότι «25 τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση», μεταξύ αυτών αρκετοί ανήλικοι.