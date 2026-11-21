Ουκρανία: Ένα 7χρονο παιδί σκοτώθηκε κι άλλοι 40 τραυματίστηκαν από σε ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Κριβί Ριχ
Είκοσι πέντε από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται αρκετοί ανήλικοι, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Χανζά
Ένα 7χρονο αγοράκι σκοτώθηκε κι άλλοι 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν απόψε εξαιτίας ρωσικής πυραυλικής επίθεσης στην πόλη Κριβί Ριχ της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Όπως αναφέρει μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χανζά, ένας πύραυλος έπληξε κεντρική συνοικία της πόλης, προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια, καταστήματα κι αυτοκίνητα. Κοινοποίησε επίσης φωτογραφίες από την πληγείσα περιοχή στο Κριβί Ριχ, γενέτειρα του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ο Ολεξάντρ Χανζά δήλωσε ότι «25 τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση», μεταξύ αυτών αρκετοί ανήλικοι.