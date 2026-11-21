Η Renault διαθέτει σήμερα μια σύγχρονη και πλήρη γκάμα εξηλεκτρισμένων, καθώς και αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων. Σε αυτό το νέο δόγμα πατάει και το νέο Renault Clio , ένα όνομα που ξεκινά από το 1990 και μετρά σχεδόν 17 εκατομμύρια πωλήσεις σε έξι γενιές μοντέλων. Το νέο Renault Clio εμφανίζεται πιο ολοκληρωμένο από ποτέ.Το αμάξωμα του νέου Renault Clio χαρακτηρίζεται από το μήκος αυτοκινήτου που αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη κατηγορία, φτάνοντας τα 4,12 μέτρα, προσφέροντας άνετους χώρους για τους επιβάτες, καθώς και για τις αποσκευές τους, με χωρητικότητα που φτάνει έως τα 391 λίτρα, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες των χρηστών του.

Ξεχωρίζει το σύστημα ψυχαγωγίας που λειτουργεί σε περιβάλλον Google (openR link με Google built-in), με over the air ενημερώσεις, βέλτιστη σχεδίαση διαδρομής για μέγιστη οικονομία και υπηρεσίες AI, μέσω του ψηφιακού βοηθού Google Gemini. Η πραγματική του δύναμη κρύβεται κάτω από το καπό. Η γκάμα κινητήρων δεν έχει αντίπαλο, με σύνολα βενζίνης TCe 115 ίππων, διπλού καυσίμου Eco-G 120 ίππων και full hybrid E-Tech 160 ίππων. Προσφέρει οικονομία καυσίμου με μέση κατανάλωση από 3,9 λίτρα/100χλμ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή διπλού καυσίμου είναι μοναδική στο Renault Group.Το νέο Renault Clio εξοπλίζεται με έως και 29 συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης, ενώ επωφελείται του προγράμματος ασφαλείας της Renault, Human First.

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