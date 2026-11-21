Το NCIC χρησιμοποιείται από τις διωκτικές αρχές για τον διαμοιρασμό πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των ενταλμάτων σύλληψης και των ελέγχων ποινικού ιστορικού

Στο στόχαστρο πιθανής κυβερνοεπίθεσης φέρεται να βρέθηκε εκ νέου το FBI, με επίκεντρο αυτή τη φορά την εθνική βάση δεδομένων ποινικών πληροφοριών των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το CNN, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών διεξάγει έρευνα για ενδεχόμενη παραβίαση του Εθνικού Κέντρου Πληροφοριών για το Έγκλημα (NCIC), το οποίο λειτουργεί ως κομβικό δίκτυο ανταλλαγής στοιχείων μεταξύ ομοσπονδιακών, πολιτειακών και τοπικών αρχών επιβολής του νόμου.

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Δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης ανέφεραν στο αμερικανικό δίκτυο ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο συγκεκριμένο σύστημα. Πρόκειται για τη δεύτερη φερόμενη παραβίαση συστημάτων του FBI μέσα σε λίγους μήνες.

Το NCIC χρησιμοποιείται σε εθνικό επίπεδο από τις διωκτικές αρχές για τον διαμοιρασμό πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των ενταλμάτων σύλληψης και των ελέγχων ποινικού ιστορικού. Το FBI δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Δεν έχουν τέλος οι κυβερνοεπιθέσεις στις ΗΠΑ

Η αποκάλυψη έρχεται σε μια συγκυρία όπου η κυβέρνηση Τραμπ διαχειρίζεται ανησυχίες για την κυβερνοασφάλεια της χώρας, ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί διακοπές λειτουργίας σε τράπεζες, την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA) και το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της FAA.

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο είχε σημειωθεί κυβερνοεπίθεση από την ομάδα ShinyHunters, η οποία στόχευσε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εργαζομένων μέσω ιστοτόπου εύρεσης εργασίας του FBI.

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Για εκείνη την υπόθεση συνελήφθη Καναδός ερευνητής και συγγραφέας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες σχετικές με τη συγκεκριμένη παραβίαση.

«Winter Shield»

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι την Πέμπτη, ενώ οι αξιωματούχοι του FBI ήταν ήδη ενήμεροι για το νέο περιστατικό, ο διευθυντής του Γραφείου, Κας Πατέλ, μιλώντας στο Fox News επαίνεσε τις επιδόσεις της υπηρεσίας.

Ο Πατέλ αναφέρθηκε στην επιχείρηση «Winter Shield», η οποία είχε ολοκληρωθεί μήνες πριν, παρουσιάζοντάς την ωστόσο ως ενεργή, ενώ εξήρε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την προστασία των υποδομών.

«Άλλες διοικήσεις θα μπορούσαν να είχαν κάνει αυτές τις ενημερώσεις, αλλά δεν το έκαναν», δήλωσε, προσθέτοντας: «Παραμένουμε ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις και αναπληρώνουμε τον χαμένο χρόνο».