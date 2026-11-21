Ο 38χρονος Ισπανός θα συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τον σχεδιασμό προπονητικών κέντρων, μεταφέροντας στους μηχανικούς την οπτική του αθλητή

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2010 αποσύρθηκε από την ενεργό δράση και ανέλαβε συμβουλευτικό ρόλο στην Populous, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες σχεδιασμού αθλητικών εγκαταστάσεων στον κόσμο. Η νέα επιχειρηματική του δραστηριότητα και οι επενδύσεις στη Formula 1 και στο ποδόσφαιρο.

Ο Χουάν Μάτα μπορεί να αποχαιρέτησε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αλλά δεν εγκατέλειψε τον κόσμο των γηπέδων. Ο 38χρονος Ισπανός, παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική ομάδα της χώρας του το 2010, ξεκινά ένα διαφορετικό κεφάλαιο στην επαγγελματική του ζωή, αναλαμβάνοντας ρόλο συμβούλου στην Populous, την αμερικανική εταιρεία που βρίσκεται πίσω από τον σχεδιασμό ορισμένων από τις πιο εμβληματικές αθλητικές εγκαταστάσεις στον πλανήτη.

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Η συνεργασία, που ανακοινώθηκε τον περασμένο Ιούνιο, έχει ως βασικό στόχο να ενσωματώσει την εμπειρία ενός ποδοσφαιριστή κορυφαίου επιπέδου στον σχεδιασμό σύγχρονων προπονητικών κέντρων και εγκαταστάσεων υψηλών επιδόσεων. Ο Μάτα δεν πρόκειται να ασχοληθεί με τα αρχιτεκτονικά σχέδια, αλλά θα συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, μεταφέροντας την οπτική του αθλητή στους μηχανικούς και στους σχεδιαστές.

Όπως εξηγεί ο Χόρχε Μπετανκόρ, γενικός διευθυντής της Populous στην Ισπανία, πολλές φορές οι μικρές λεπτομέρειες είναι εκείνες που καθορίζουν την καθημερινότητα ενός ποδοσφαιριστή. Ένας χώρος αποκατάστασης με μεγάλα παράθυρα προς το γήπεδο, για παράδειγμα, μπορεί να επιτρέπει σε έναν τραυματία να παρακολουθεί τους συμπαίκτες του στην προπόνηση, προσφέροντάς του επιπλέον ψυχολογικό κίνητρο για την επιστροφή του.

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Αυτές ακριβώς τις ανάγκες καλείται να αναδείξει ο Μάτα, αξιοποιώντας την εμπειρία δύο δεκαετιών σε διαφορετικά ποδοσφαιρικά περιβάλλοντα, από τη Βαλένθια, την Τσέλσι και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέχρι τα πρωταθλήματα της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας.

Η Populous έχει σχεδιάσει περισσότερα από 250 προπονητικά κέντρα παγκοσμίως και θεωρεί ότι η συμμετοχή ενός πρώην ποδοσφαιριστή μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων. Η διαρρύθμιση των αποδυτηρίων, η επικοινωνία μεταξύ των χώρων, η αποκατάσταση των τραυματιών και η καθημερινή συνύπαρξη παικτών και τεχνικού επιτελείου αποτελούν ζητήματα στα οποία η πρακτική εμπειρία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Η σχέση του Ισπανού με την εταιρεία έχει και έναν συμβολικό χαρακτήρα. Το FNB Stadium του Γιοχάνεσμπουργκ, όπου η Ισπανία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010, αποτελεί έργο στο οποίο συμμετείχε η Populous. Το ίδιο ισχύει και για το Γουέμπλεϊ, όπου ο Μάτα πανηγύρισε σημαντικούς τίτλους στην καριέρα του. Συνολικά, έχει αγωνιστεί σε σχεδόν 200 αναμετρήσεις σε στάδια που έχει σχεδιάσει η εταιρεία.

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Πέρα από τις προπονητικές εγκαταστάσεις, η Populous δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη νέα οικονομική πραγματικότητα των ποδοσφαιρικών γηπέδων. Τα σύγχρονα στάδια δεν αντιμετωπίζονται πλέον αποκλειστικά ως χώροι διεξαγωγής αγώνων, αλλά ως εμπορικές και κοινωνικές υποδομές που μπορούν να λειτουργούν 365 ημέρες τον χρόνο.

Η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων για εκδηλώσεις, ψυχαγωγία, υπηρεσίες υγείας και δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας αποτελεί μέρος ενός επιχειρηματικού μοντέλου που επιδιώκει να δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα για τους συλλόγους.

Αντίστοιχα, οι σύγχρονες αθλητικές ακαδημίες αντιμετωπίζονται ως επενδύσεις στην ανάπτυξη ταλέντων. Σύμφωνα με τον Μπετανκόρ, οι σύλλογοι αντιλαμβάνονται ολοένα περισσότερο ότι οι νεαροί ποδοσφαιριστές αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά τους στοιχεία και ότι η ποιότητα των εγκαταστάσεων μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξή τους.

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Η νέα δραστηριότητα του Μάτα εντάσσεται σε μια ευρύτερη επιχειρηματική πορεία. Ο πρώην διεθνής είναι επενδυτής στην ομάδα Alpine της Formula 1, στη San Diego FC του αμερικανικού MLS και στη Mercury 13, ένα επενδυτικό σχήμα που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και επαγγελματικοποίηση του γυναικείου ποδοσφαίρου.

Παράλληλα, έχει αναπτύξει σημαντική κοινωνική δράση. Υπήρξε πρωτεργάτης της πρωτοβουλίας Common Goal, η οποία ενθαρρύνει τους ποδοσφαιριστές να διαθέτουν το 1% των αποδοχών τους για κοινωνικούς σκοπούς, ενώ έχει συνδεθεί και με τη Right To Dream Academy, που προσφέρει ευκαιρίες εκπαίδευσης και αθλητικής εξέλιξης σε νέους ποδοσφαιριστές από την Αφρική.

Η μετάβαση του Μάτα από τα αποδυτήρια στις αίθουσες συνεδριάσεων αποτυπώνει μια ευρύτερη αλλαγή στον επαγγελματικό αθλητισμό. Όλο και περισσότεροι πρώην ποδοσφαιριστές αξιοποιούν την εμπειρία, τις γνωριμίες και την οικονομική τους επιφάνεια για να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μετά το τέλος της καριέρας τους.

Στην περίπτωση του Ισπανού, ωστόσο, η επιλογή έχει μια ιδιαίτερη διάσταση: αντί να ασχοληθεί με την προπονητική ή τη διοίκηση ενός συλλόγου, επέλεξε να συμμετέχει στον σχεδιασμό των χώρων όπου θα προετοιμάζονται οι επόμενες γενιές ποδοσφαιριστών.

Ο Χουάν Μάτα δεν θα επιστρέψει στα γήπεδα ως ποδοσφαιριστής. Θα συμβάλει, όμως, στη διαμόρφωση των γηπέδων και των προπονητικών κέντρων του μέλλοντος, μετατρέποντας την εμπειρία μιας ολόκληρης καριέρας σε επαγγελματικό πλεονέκτημα.