Το City Football Group έχει παράσχει επιστολή οικονομικής υποστήριξης, δεσμευόμενο να καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Παλέρμο τουλάχιστον μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2027

Το City Football Group έχει καλύψει ζημιές 117 εκατ. ευρώ μέσα σε τέσσερα χρόνια, ενώ σχεδιάζει επένδυση σχεδόν 400 εκατ. ευρώ για νέο γήπεδο. Παρά τα έσοδα-ρεκόρ στη Serie B, η ιταλική ομάδα παραμένει οικονομικά εξαρτημένη από τους ιδιοκτήτες της.

Σχεδόν 150 εκατομμύρια ευρώ έχει επενδύσει το City Football Group στην Παλέρμο από το καλοκαίρι του 2022, όταν ο όμιλος που ελέγχει και τη Μάντσεστερ Σίτι απέκτησε τον ιστορικό σύλλογο της Σικελίας. Τέσσερα χρόνια αργότερα, η επιστροφή στη Serie A παραμένει ο μεγάλος στόχος, με τους ιδιοκτήτες να συνεχίζουν τη χρηματοδότηση παρά τις σημαντικές οικονομικές απώλειες.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2026, η Παλέρμο κατέγραψε ζημιές 38,2 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι 43 εκατομμυρίων την προηγούμενη χρονιά. Η βελτίωση είναι περιορισμένη, ωστόσο συνοδεύτηκε από ιστορικό ρεκόρ εσόδων, τα οποία έφτασαν τα 30,9 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση στη Serie B, εάν εξαιρεθούν οι ομάδες που υποβιβάστηκαν από τη μεγάλη κατηγορία και εισέπραξαν τις ειδικές οικονομικές αποζημιώσεις. Από τα συνολικά έσοδα, περίπου 9 εκατομμύρια προήλθαν από το γήπεδο και άλλα 12 εκατομμύρια από εμπορικές δραστηριότητες και χορηγίες.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών, ωστόσο, δεν αρκεί για να καλύψει τις υψηλές λειτουργικές δαπάνες. Τα συνολικά έξοδα περιορίστηκαν ελαφρώς, από 70,4 σε 69,1 εκατομμύρια ευρώ, παραμένοντας υπερδιπλάσια των εσόδων. Μόνο οι δαπάνες προσωπικού έφτασαν τα 34,8 εκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας τον συνολικό ετήσιο τζίρο της ομάδας, ενώ οι αποσβέσεις των ποδοσφαιριστών ανήλθαν σε περίπου 10,4 εκατομμύρια.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Για να καλύψει το οικονομικό άνοιγμα, το City Football Group προχώρησε σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ. Με την κίνηση αυτή, οι συνολικές εισφορές της ιδιοκτησίας από το 2022 πλησιάζουν πλέον τα 150 εκατομμύρια ευρώ, έχοντας χρηματοδοτήσει συσσωρευμένες ζημιές περίπου 117 εκατομμυρίων.

Παρά τις συνεχείς απώλειες, η Παλέρμο εμφανίζει θετικά ίδια κεφάλαια άνω των 32 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, τα διαθέσιμα αυξήθηκαν από μόλις 429.000 ευρώ σε 2,4 εκατομμύρια ευρώ, χάρη στη χρηματοδότηση της ιδιοκτησίας. Η λειτουργία του συλλόγου απορρόφησε περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ μέσα στη χρήση, γεγονός που αποτυπώνει την ανάγκη διαρκούς οικονομικής υποστήριξης.

Το City Football Group έχει παράσχει επιπλέον επιστολή οικονομικής υποστήριξης, δεσμευόμενο να καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Παλέρμο τουλάχιστον μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2027. Η εγγύηση αυτή ανανεώνεται σε ετήσια βάση και επιτρέπει στη διοίκηση να σχεδιάζει την επόμενη ημέρα χωρίς άμεση ανησυχία για τη συνέχιση της λειτουργίας της ομάδας.

Διαφήμιση

Η στρατηγική των ιδιοκτητών, πάντως, δεν περιορίζεται στις μεταγραφές και στην αγωνιστική ενίσχυση. Στο επίκεντρο βρίσκεται και το σχέδιο κατασκευής νέου γηπέδου, συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 400 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία περισσότερα από 250 εκατομμύρια προβλέπεται να προέλθουν από το City Football Group.

Το νέο στάδιο αποτελεί μέρος της προσπάθειας να αποκτήσει η Παλέρμο σύγχρονες εγκαταστάσεις, με δυνατότητα φιλοξενίας μεγάλων διοργανώσεων. Η πόλη διεκδικεί επίσης θέση ανάμεσα στις έδρες του Euro 2032, το οποίο θα συνδιοργανώσουν Ιταλία και Τουρκία.

Σύμφωνα με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, η λειτουργία του νέου γηπέδου θα μπορούσε να δημιουργήσει περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ πρόσθετων ετήσιων εσόδων, ενισχύοντας σημαντικά την εμπορική δυναμική του συλλόγου. Πρόκειται, ωστόσο, για προβλεπόμενη απόδοση ενός σχεδίου που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Διαφήμιση

Την ίδια στιγμή, η αγωνιστική επιτυχία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την οικονομική βιωσιμότητα του εγχειρήματος. Την προηγούμενη περίοδο, η Παλέρμο συγκέντρωσε 72 βαθμούς στη Serie B, χωρίς να εξασφαλίσει την απευθείας άνοδο.

Οι δαπάνες προσωπικού και οι αποσβέσεις ποδοσφαιριστών αντιστοιχούσαν συνολικά σε περίπου 44,6 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή σχεδόν 620.000 ευρώ για κάθε βαθμό που κατέκτησε η ομάδα στο πρωτάθλημα. Ο αριθμός αποτυπώνει το υψηλό οικονομικό κόστος της προσπάθειας επιστροφής στη μεγάλη κατηγορία.

Η άνοδος στη Serie A θα άλλαζε σημαντικά τα δεδομένα, κυρίως μέσω της αύξησης των τηλεοπτικών εσόδων, των εμπορικών συμφωνιών και της προβολής του συλλόγου. Θα μπορούσε επίσης να περιορίσει την ανάγκη συνεχών κεφαλαιακών ενισχύσεων από την ιδιοκτησία.

Η περίπτωση της Παλέρμο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε σχέση με τις ευρύτερες εξελίξεις στο City Football Group. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται η Gazzetta dello Sport, το επενδυτικό κεφάλαιο Apollo φέρεται να αποσύρθηκε από συζητήσεις για χρηματοδότηση ύψους δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων προς τον όμιλο, εν μέσω της εκκρεμότητας που αφορά τις κατηγορίες για παραβιάσεις οικονομικών κανονισμών της Premier League από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Διαφήμιση

Παρά την αβεβαιότητα αυτή, η οικονομική υποστήριξη προς την Παλέρμο συνεχίζεται, επιβεβαιώνοντας ότι ο σύλλογος παραμένει σημαντικό μέρος της διεθνούς στρατηγικής του ομίλου.

Τέσσερα χρόνια μετά την εξαγορά, το City Football Group έχει δημιουργήσει μια οικονομικά ενισχυμένη, αλλά ακόμη ζημιογόνο Παλέρμο. Η επιστροφή στη Serie A και η υλοποίηση του νέου γηπέδου αποτελούν πλέον τις δύο βασικές προϋποθέσεις για να μετατραπεί η επένδυση των 150 εκατομμυρίων ευρώ σε ένα μακροπρόθεσμα βιώσιμο ποδοσφαιρικό εγχείρημα.