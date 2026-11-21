Σύμφωνα με τον Τότο Βολφ, ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε Ferrari, McLaren, Red Bull και Mercedes θα γίνει ακόμη πιο σκληρός, καθώς η επόμενη χρονιά θα είναι πολύ δύσκολη για τη Mercedes



Μετά από μια μικρή ανάπαυλα στο αγωνιστικό πρόγραμμα και έχοντας πλέον κλειδωθεί τα πρωταθλήματα –συγκεκριμένα το πρωτάθλημα των οδηγών από τον Κίμι Αντονέλι και το πρωτάθλημα των κατασκευαστών από τη Mercedes– το ταξίδι της Formula 1 συνεχίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αμερικανική Ήπειρο. Ο επόμενος σταθμός είναι το Grand Prix του Λας Βέγκας, το οποίο διεξάγεται στην αποκαλούμενη «πόλη της Αμαρτίας». Η διοργάνωση αυτή πραγματοποιείται μετά τα Grand Prix που έλαβαν χώρα στις ΗΠΑ, στο Μεξικό και στη Βραζιλία.



Η Liberty Media, η οποία τα τελευταία χρόνια μετασχηματίζει το άθλημα με βασικό στόχο την αύξηση της απήχησης του πρωταθλήματος, έχει ετοιμάσει και για φέτος μια μεγάλη παράσταση. Η δράση θα εκτυλιχθεί σε ένα μοναδικό σκηνικό στους δρόμους της πόλης των Φώτων, και πιο συγκεκριμένα στη διάσημη λεωφόρο Strip. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Formula 1 επέστρεψε στο Λας Βέγκας το 2023, έπειτα από ένα διάστημα 41 ετών απουσίας από τη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Formula One F1 – Las Vegas Grand Prix – Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas, Nevada, United States – November 22, 2024 Red Bull’s Max Verstappen in action during qualifying REUTERS/Mike Blake

Για την ιστορία, το 1981 και το 1982 είχαν διεξαχθεί δύο Grand Prix στο πάρκινγκ του Caesars Palace. Τότε, είχαν νικήσει ο Άλαν Τζόουνς και ο Μικέλε Αλμπορέτο. Η νέα διαδρομή, που διατρέχει τους δρόμους της πόλης, έχει μήκος 6,2 km και αποτελείται από 17 στροφές. Περνάει μπροστά από εμβληματικά κτίρια, όπως το Caesars Palace, το Bellagio και το Venetian.

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To μέλλον της Formula1 επιφυλάσσει εκπλήξεις και πολλές ανακατατάξεις. Και καμία ομάδα, όσα κύπελλα και αν έχει κατακτήσει δεν πρέπει να επαναπαύεται. Σύμφωνα με το αφεντικό της Mercedes, που κατέκτησε το φετινό πρωτάθλημα (συνολικά έχει κατακτήσει εννιά πρωταθλήματα κατασκευαστών) ο ανταγωνισμός τα επόμενα χρόνια θα γίνει ακόμη πιο σκληρός.

Ο Τότο Βολφ παραμένει ιδιαίτερα προσεκτικός για το μέλλον και ο θρίαμβος της επιστροφής δεν του δίνει την ευκαιρία να ..καβαλήσει το καλάμι: «Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στη Ferrari, τη McLaren, τη Red Bull και εμάς γίνεται όλο και πιο έντονος. Αυτές οι τέσσερις ομάδες μπορούν να κερδίζουν αγώνες και θα διεκδικήσουν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, επομένως δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η επόμενη χρονιά θα είναι πολύ δύσκολη για εμάς. Όπως φαίνεται η πιο ανταγωνιστική εποχή στην ιστορία της Formula 1 βρίσκεται προ των πυλών, επειδή οι ομάδες έχουν γίνει πολύ επαγγελματικές και διαθέτουν πολλούς πόρους.»