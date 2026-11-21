Στο επίκεντρο βρίσκονται η Κιβωτός Εθνικής Μνήμης, η ανανεωμένη αρχιτεκτονική εικόνα του συγκροτήματος και μια υπαίθρια στατική έκθεση

Μια διαφορετική ευκαιρία γνωριμίας με τις Ένοπλες Δυνάμεις θα έχουν οι πολίτες σήμερα, καθώς το Πεντάγωνο ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες του στο κοινό, με αφορμή την Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις, να δουν από κοντά οπλικά συστήματα και στρατιωτικά μέσα του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά και να επισκεφθούν την Κιβωτό Εθνικής Μνήμης.

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📣 Επόμενη στάση: Ένοπλες Δυνάμεις! 🚊 Από τη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα… στο Μετρό και το Τραμ! Συρμοί στα γαλανόλευκα και 10 σταθμοί γεμάτοι δράση! 🏛️ Στις 21 Νοεμβρίου, ανοίγουμε για πρώτη φορά τις πύλες του Στρατοπέδου «ΠΑΠΑΓΟΥ» στο κοινό! Αμυντικά συστήματα και «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης» από κοντά! Εμείς ερχόμαστε κοντά σας. Εσείς θα έρθετε κοντά μας; 😉 🫡 Δύναμή μας ο άνθρωπος. Χρέος μας η Πατρίδα.🇬🇷 #ΓΕΕΘΑ #HNDGS #ΈνοπλεςΔυνάμεις #ΕΔ #ΗμέραΕνόπλωνΔυνάμεων #ArmedForcesDay #ΠάνταΈτοιμοιΠάνταΙσχυροί #AlwaysReadyAlwaysStrong @Hellenic_MOD @HAspokesman @NavyGR @HAFspokesperson — ΓΕΕΘΑ-HNDGS (@hndgspio) November 16, 2026

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί κατά τις πρωινές ώρες και θα συνδυάσει την απόδοση τιμής στους πεσόντες των Εθνικών Αγώνων με την παρουσίαση των σύγχρονων δυνατοτήτων των τριών Κλάδων.

Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκονται η Κιβωτός Εθνικής Μνήμης, η ανανεωμένη αρχιτεκτονική εικόνα του συγκροτήματος και μια υπαίθρια στατική έκθεση, η οποία φιλοξενείται για πρώτη φορά στον χώρο γύρω από το μνημείο. Τις εκδηλώσεις θα πλαισιώσει μουσικά η Διακλαδική Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων.

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Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων: Η Κιβωτός Εθνικής Μνήμης και ο συμβολισμός

Ξεχωριστή θέση στις εκδηλώσεις έχει η Κιβωτός Εθνικής Μνήμης, το μνημείο που είναι αφιερωμένο στους πεσόντες των Εθνικών Αγώνων.

Στις επιφάνειές της έχουν χαραχθεί τα ονόματα όσων έχασαν τη ζωή τους στους αγώνες για την Ελλάδα, δημιουργώντας έναν χώρο ιστορικής μνήμης και απόδοσης τιμής.

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το μνημείο και να δουν από κοντά τα ονόματα των πεσόντων, σε μια εκδήλωση που αναδεικνύει τη διαχρονική σύνδεση της ιστορίας με τη σημερινή αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η παρουσία σύγχρονων στρατιωτικών μέσων στον περιβάλλοντα χώρο της Κιβωτού προσθέτει έναν ακόμη συμβολισμό στη διοργάνωση, συνδέοντας την ιστορική παρακαταθήκη με τις σημερινές επιχειρησιακές δυνατότητες των τριών Κλάδων.

Οπλικά συστήματα από Στρατό Ξηράς, Ναυτικό και Αεροπορία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσει η υπαίθρια στατική έκθεση που θα φιλοξενηθεί γύρω από την Κιβωτό Εθνικής Μνήμης.

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Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά οπλικά συστήματα και στρατιωτικά μέσα και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα περισσότερα από τα εκθέματα είχαν παρουσιαστεί στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη φορά, ωστόσο, οι πολίτες θα μπορούν να τα παρατηρήσουν από μικρή απόσταση και να γνωρίσουν περισσότερες λεπτομέρειες για τον εξοπλισμό και τις δυνατότητές τους.

Η κοινή παρουσία συστημάτων του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας αναδεικνύει τον διακλαδικό χαρακτήρα της έκθεσης και τη συνολική επιχειρησιακή εικόνα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ανανεωμένη αρχιτεκτονική εικόνα του Πενταγώνου

Οι επισκέπτες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ανανεωμένη εξωτερική όψη του συγκροτήματος του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η νέα βιοκλιματική πρόσοψη αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά της αναβαθμισμένης εικόνας του κτιρίου, το οποίο ανοίγει τις εγκαταστάσεις του στο κοινό στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας εξωστρέφειας των Ενόπλων Δυνάμεων.

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Το πρόγραμμα θα πλαισιώσει η Διακλαδική Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων, δίνοντας μουσικό χαρακτήρα στις εκδηλώσεις για την επέτειο.

Μετρό και Τραμ στα χρώματα των Ενόπλων Δυνάμεων

Οι δράσεις για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων δεν περιορίζονται στο συγκρότημα του Πενταγώνου. Από τις 15 έως τις 24 Νοεμβρίου 2026, ο εορτασμός μεταφέρεται και στα μέσα σταθερής τροχιάς της πρωτεύουσας.

Ειδικότερα, συρμοί του Μετρό και του Τραμ θα διακοσμηθούν με ειδικά γραφικά για την επέτειο, ενώ σε σταθμούς του Μετρό θα τοποθετηθούν αφίσες και θα προβάλλεται σχετικό ενημερωτικό βίντεο.

Με αυτόν τον τρόπο, το μήνυμα της ημέρας μεταφέρεται στον δημόσιο χώρο και στην καθημερινότητα των πολιτών, μέσα από σημεία της πόλης με μεγάλη επισκεψιμότητα.

Οι φετινές εκδηλώσεις συνδυάζουν την ιστορική μνήμη, την παρουσίαση των σύγχρονων στρατιωτικών δυνατοτήτων και την ενίσχυση της επαφής των Ενόπλων Δυνάμεων με την κοινωνία.