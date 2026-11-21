Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου

Γενικά καλός θα είναι καιρός που θα επικρατήσει το Σάββατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Τοπικές βροχές ασθενούς έως μέτριας έντασης αναμένονται σε περιοχές της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και στα βόρεια Επτάνησα. Ασθενή φαινόμενα ενδέχεται να εκδηλωθούν επίσης σε τμήματα της Θράκης και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

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Στην υπόλοιπη χώρα, όπως στα νότια Επτάνησα, στην κεντρική και νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν.

Μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας προβλέπονται στην ανατολική και κεντρική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στη Θεσσαλία, καθώς και στη δυτική, κεντρική και ανατολική Μακεδονία.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 με 22 βαθμούς στα βόρεια, τους 20 με 22 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά και στα Επτάνησα, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης ηλιοφάνεια, με λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

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Ο καιρός την Κυριακή και τη Δευτέρα

Καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν και την Κυριακή στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει μικρή πτώση, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα.

Στα βόρεια οι μέγιστες τιμές θα διαμορφωθούν στους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα υπόλοιπα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά θα φτάσουν τους 20 με 22 βαθμούς. Αντίστοιχα επίπεδα θερμοκρασίας, από 20 έως 22 βαθμούς, αναμένονται και στα νησιά του Αιγαίου.

Περισσότερα φαινόμενα προβλέπονται τη Δευτέρα, καθώς τοπικές βροχές ασθενούς έως μέτριας έντασης αναμένονται στα δυτικά, στα βόρεια και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Βροχοπτώσεις ενδέχεται να σημειωθούν επίσης στη δυτική και νότια Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 22 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα, ενώ στα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου θα αγγίξει τους 20 με 25 βαθμούς Κελσίου.