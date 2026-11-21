Ο αήττητος ΠΑΟΚ επιδιώκει να ισοφαρίσει το ρεκόρ οκτώ διαδοχικών νικών της σεζόν 1983-84, ενώ ο Άρης στοχεύει να τον πιάσει στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan GBL

Ένα από τα πιο σημαντικά ντέρμπι των τελευταίων ετών στη Θεσσαλονίκη φιλοξενεί το Σάββατο (21/11, 17:30) το PAOK Sports Arena. Ο αήττητος ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL, σε μια αναμέτρηση που βρίσκει τις δύο ομάδες στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και με την αυτοπεποίθησή τους στα ύψη.

Ο Δικέφαλος βρίσκεται μόνος στην κορυφή, μετρώντας επτά νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές και 14 βαθμούς. Οι «κιτρινόμαυροι» ακολουθούν στη δεύτερη θέση με ρεκόρ 6-1 και 13 βαθμούς, έχοντας γνωρίσει την πρώτη και μοναδική ήττα τους στην πρεμιέρα από την Καρδίτσα. Η διαφορά του ενός βαθμού δίνει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στη μεταξύ τους αναμέτρηση, καθώς ο Άρης έχει την ευκαιρία να πιάσει τον αντίπαλό του στην κορυφή, ενώ ο ΠΑΟΚ θέλει να διατηρήσει το απόλυτο.

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Ο αήττητος ΠΑΟΚ και η ιστορική ευκαιρία

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι πραγματοποιεί εντυπωσιακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Έχει επικρατήσει της Μυκόνου με 88-85, της Δόξας Λευκάδας με 86-73, του Κολοσσού με 88-84, της ΑΕΚ με 65-62, του Ηρακλή με 63-53 και των Vikos Φalcons με 93-67, πριν περάσει και από την Καρδίτσα με 74-69.

Ο Δικέφαλος δεν περιορίζεται, μάλιστα, στις εγχώριες υποχρεώσεις του. Στο EuroCup έχει επίσης δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε απαιτητικές εκτός έδρας αποστολές, καθώς προέρχεται από τις νίκες απέναντι στην Μπότεβγκραντ με 79-56 και τη Μανρέσα με 88-80.

Το ντέρμπι με τον Άρη έχει και ιστορική διάσταση για τους γηπεδούχους. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο 7-0 και, εφόσον επικρατήσει, θα φτάσει τις οκτώ διαδοχικές νίκες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ που είχε καταγράψει τη σεζόν 1983-84. Παράλληλα, θα διευρύνει το εντός έδρας νικηφόρο σερί του απέναντι στον συμπολίτη του.

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Ο Άρης έρχεται με φόρα μετά τις μεγάλες νίκες

Απέναντι στον αήττητο ΠΑΟΚ θα βρεθεί ένας Άρης που έχει αποκτήσει ισχυρή αγωνιστική ταυτότητα και έχει ήδη πετύχει σημαντικές νίκες στη φετινή Stoiximan GBL. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης μετρά έξι διαδοχικές επιτυχίες στο πρωτάθλημα, με την πιο πρόσφατη να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν με το εμφατικό 100-78 του Ολυμπιακού στο Αλεξάνδρειο, υποχρεώνοντας τους Πειραιώτες στην πρώτη τους ήττα στη φετινή διοργάνωση. Προηγουμένως είχαν περάσει από την έδρα της Δόξας Λευκάδας με 88-77, ενώ είχαν νικήσει και τον Παναθηναϊκό με 101-91, σε ένα από τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν στις πρώτες αγωνιστικές.

Η επιθετική παραγωγή αποτελεί ένα από τα βασικά όπλα του Άρη, ο οποίος έχει σημειώσει 607 πόντους σε επτά παιχνίδια, έναντι 557 του ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει επίσης παρουσιάσει ιδιαίτερη συνέπεια στην άμυνα, καθώς έχει δεχθεί 507 πόντους, μόλις 14 περισσότερους από τον πρωτοπόρο Δικέφαλο.

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Η ευρωπαϊκή δραστηριότητα δεν έχει μείνει πίσω. Ο Άρης προέρχεται από δύο συνεχόμενες νίκες στο EuroCup, απέναντι στη Ρίγα με 105-81 και στη Λε Μαν με 96-86, γεγονός που του επιτρέπει να ταξιδέψει στο Παλατάκι με καλή ψυχολογία.

Η προϊστορία και η ιδιαίτερη σημασία του ντέρμπι

ΠΑΟΚ και Άρης έχουν γράψει μερικές από τις πιο ξεχωριστές σελίδες του ελληνικού μπάσκετ, με τις μεταξύ τους αναμετρήσεις να έχουν σημαδέψει διαφορετικές εποχές του αθλήματος. Το Σάββατο θα συναντηθούν για 159η φορά από καταβολής Α’ Εθνικής, με τον Άρη να προηγείται οριακά στην ιστορική καταμέτρηση με 80 νίκες έναντι 78 του ΠΑΟΚ.

Στην επαγγελματική εποχή του πρωταθλήματος, από το 1992 και μετά, η εικόνα είναι διαφορετική. Ο ΠΑΟΚ έχει 54 νίκες έναντι 35 του Άρη, ενώ ως γηπεδούχος μετρά 35 επιτυχίες απέναντι στις 11 των «κιτρίνων».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σερί στο PAOK Sports Arena. Ο Δικέφαλος έχει επικρατήσει στις εννέα τελευταίες εντός έδρας αναμετρήσεις του με τον Άρη, με την τελευταία νίκη των φιλοξενούμενων στο Παλατάκι να καταγράφεται το 2017, όταν είχαν επικρατήσει με 84-75 στα προημιτελικά των playoffs.

Το φετινό ντέρμπι έχει, επομένως, όλα τα στοιχεία μιας αναμέτρησης με ξεχωριστή βαρύτητα: δύο ομάδες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις, διαφορετικούς αλλά εξίσου σημαντικούς στόχους και μια ιστορική αντιπαλότητα που δίνει πάντα ιδιαίτερο χαρακτήρα στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Η αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Άρης είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στις 17:30, στο PAOK Sports Arena, και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΣΚΑΪ.