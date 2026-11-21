Το πλούσιο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει επίσης τους ημιτελικούς του Nitto ATP Finals καθώς και τις κατατακτήριες δοκιμές και το Sprint του Grand Prix της Πορτογαλίας

Γεμάτο είναι το Σάββατο (21/11) από αθλητική δράση, με το ενδιαφέρον στην Ελλάδα να στρέφεται σε δύο σημαντικές αναμετρήσεις. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη Stoiximan GBL, ενώ η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Καλαμάτας για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη αναμετρήσεις από την Premier League, την Bundesliga, τη Serie A και τη LaLiga, τους ημιτελικούς του Nitto ATP Finals, αλλά και τις κατατακτήριες δοκιμές και το Sprint του Grand Prix της Πορτογαλίας στη Formula 1.

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Ποδόσφαιρο

14:30, Novasports Premier League: Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ (Premier League)

Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ (Premier League) 14:30, Magenta Sport 3: Μίλγουολ – ΚΠΡ (Championship)

Μίλγουολ – ΚΠΡ (Championship) 14:45, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης Β (Super League 2)

ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης Β (Super League 2) 15:00, Magenta Sport 3 League: Αλαβές – Ντεπορτίβο Λα Κορούνια (LaLiga)

Αλαβές – Ντεπορτίβο Λα Κορούνια (LaLiga) 16:00, Magenta Sport 1: Κόμο – Κάλιαρι (Serie A)

Κόμο – Κάλιαρι (Serie A) 16:00, Magenta Sport 2: Λάτσιο – Λέτσε (Serie A)

Λάτσιο – Λέτσε (Serie A) 16:30, Novasports Extra 2: Έλβερσμπεργκ – Φράιμπουργκ (Bundesliga)

Έλβερσμπεργκ – Φράιμπουργκ (Bundesliga) 16:30, Novasports Extra 1: Ουνιόν Βερολίνου – Λειψία (Bundesliga)

Ουνιόν Βερολίνου – Λειψία (Bundesliga) 16:30, Novasports 6HD: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Χόφενχαϊμ (Bundesliga)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Χόφενχαϊμ (Bundesliga) 16:30, Novasports 5HD: Λεβερκούζεν – Πάντερμπορν (Bundesliga)

Λεβερκούζεν – Πάντερμπορν (Bundesliga) 16:30, Novasports 3HD: Γκλάντμπαχ – Ντόρτμουντ (Bundesliga)

Γκλάντμπαχ – Ντόρτμουντ (Bundesliga) 17:00, Novasports Premier League: Τσέλσι – Λιντς (Premier League)

Τσέλσι – Λιντς (Premier League) 17:00, Novasports Start: Τότεναμ – Ίπσουιτς (Premier League)

Τότεναμ – Ίπσουιτς (Premier League) 17:00, Novasports News: Κόβεντρι – Κρίσταλ Πάλας (Premier League)

Κόβεντρι – Κρίσταλ Πάλας (Premier League) 17:00, Novasports 4HD: Άστον Βίλα – Σάντερλαντ (Premier League)

Άστον Βίλα – Σάντερλαντ (Premier League) 17:00, Novasports 2HD: Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ (Premier League)

Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ (Premier League) 17:00, Magenta Sport 4: Γουλβς – Τσάρλτον (Championship)

Γουλβς – Τσάρλτον (Championship) 17:00, Magenta Sport 3: Ομόνοια – ΑΠΟΕΛ (Cyprus League)

Ομόνοια – ΑΠΟΕΛ (Cyprus League) 17:15, Magenta Sport 4 League: Ράγιο Βαγιεκάνο – Βαλένθια (LaLiga)

Ράγιο Βαγιεκάνο – Βαλένθια (LaLiga) 17:30, Novasports Extra 3: Ναϊμέγκεν – PSV Αϊντχόφεν (Eredivisie)

Ναϊμέγκεν – PSV Αϊντχόφεν (Eredivisie) 19:00, Magenta Sport 1: Πάρμα – Ρόμα (Serie A)

Πάρμα – Ρόμα (Serie A) 19:30, Novasports 1 League: Καλαμάτα – ΑΕΚ (Stoiximan Super League)

Καλαμάτα – ΑΕΚ (Stoiximan Super League) 19:30, Novasports Premier League: Νιούκαστλ – Άρσεναλ (Premier League)

Νιούκαστλ – Άρσεναλ (Premier League) 19:30, Novasports Prime: Σάλκε – Στουτγκάρδη (Bundesliga)

Σάλκε – Στουτγκάρδη (Bundesliga) 19:30, Magenta Sport 3 League: Σεβίλλη – Μπέτις (LaLiga)

Σεβίλλη – Μπέτις (LaLiga) 19:45, Novasports 2HD: Φέγενορντ – Εξέλσιορ (Eredivisie)

Φέγενορντ – Εξέλσιορ (Eredivisie) 21:30, Novasports Start: Ζανκτ Πάουλι – Μπόχουμ (Bundesliga 2)

Ζανκτ Πάουλι – Μπόχουμ (Bundesliga 2) 21:45, Magenta Sport 1: Νάπολι – Τορίνο (Serie A)

Νάπολι – Τορίνο (Serie A) 22:00, Magenta Sport 3 League: Ρεάλ Μαδρίτης – Θέλτα (LaLiga)

Ρεάλ Μαδρίτης – Θέλτα (LaLiga) 22:00, Action 24: Αρχεντίνος Τζούνιορς – Ιντεπεντιέντε (Liga Profesional)

Αρχεντίνος Τζούνιορς – Ιντεπεντιέντε (Liga Profesional) 22:00, Magenta Sport 3: Μάδεργουελ – Ρέιντζερς (Scottish Premiership)

Μπάσκετ

12:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ: Τελικός Super Cup Μπάσκετ με Αμαξίδιο

Τελικός Super Cup Μπάσκετ με Αμαξίδιο 17:30, ΣΚΑΪ: ΠΑΟΚ – Άρης (Stoiximan GBL)

ΠΑΟΚ – Άρης (Stoiximan GBL) 20:00, Magenta Sport 4: Φιλαδέλφεια 76ερς – Μιλγουόκι Μπακς (NBA)

Τένις

13:00, Magenta Sport 6: Nitto ATP Finals 2026 (1ος ημιτελικός διπλού)

Nitto ATP Finals 2026 (1ος ημιτελικός διπλού) 15:30, Magenta Sport 6: Nitto ATP Finals 2026 (1ος ημιτελικός μονού)

Nitto ATP Finals 2026 (1ος ημιτελικός μονού) 19:00, Magenta Sport 6: Nitto ATP Finals 2026 (2ος ημιτελικός διπλού)

Nitto ATP Finals 2026 (2ος ημιτελικός διπλού) 21:30, Magenta Sport 6: Nitto ATP Finals 2026 (2ος ημιτελικός μονού)

Μηχανοκίνητος αθλητισμός

10:35, Magenta Sport 5: Moto3 – Grand Prix Πορτογαλίας (2ες ελεύθερες δοκιμές)

Moto3 – Grand Prix Πορτογαλίας (2ες ελεύθερες δοκιμές) 11:20, Magenta Sport 5: Moto2 – Grand Prix Πορτογαλίας (2ες ελεύθερες δοκιμές)

Moto2 – Grand Prix Πορτογαλίας (2ες ελεύθερες δοκιμές) 12:05, Magenta Sport 5: MotoGP – Grand Prix Πορτογαλίας (2ες ελεύθερες δοκιμές)

MotoGP – Grand Prix Πορτογαλίας (2ες ελεύθερες δοκιμές) 12:45, Magenta Sport 5: MotoGP – Grand Prix Πορτογαλίας (κατατακτήριες δοκιμές)

MotoGP – Grand Prix Πορτογαλίας (κατατακτήριες δοκιμές) 14:40, Magenta Sport 5: Moto3 – Grand Prix Πορτογαλίας (κατατακτήριες δοκιμές)

Moto3 – Grand Prix Πορτογαλίας (κατατακτήριες δοκιμές) 15:35, Magenta Sport 5: Moto2 – Grand Prix Πορτογαλίας (κατατακτήριες δοκιμές)

Moto2 – Grand Prix Πορτογαλίας (κατατακτήριες δοκιμές) 16:45, Magenta Sport 5: MotoGP – Grand Prix Πορτογαλίας (Tissot Sprint)

Βόλεϊ

17:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ: Πανιώνιος ΓΣΣ – Παναθηναϊκός (Volley League Γυναικών)

Πανιώνιος ΓΣΣ – Παναθηναϊκός (Volley League Γυναικών) 19:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ: Ολυμπιακός – Πανιώνιος ΓΣΣ (Volley League Ανδρών)

Μαχητικά αθλήματα

20:00, Magenta Sport 8: UFC Fight Night 2026 – Γίρι Προτσάσκα vs Νάβαχο Στίρλινγκ

UFC Fight Night 2026 – Γίρι Προτσάσκα vs Νάβαχο Στίρλινγκ 22:00, Magenta Sport 7: Oktagon 98 (Τσεχία, Τσίνετς)