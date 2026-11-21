Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/11): Στο προσκήνιο τα ΠΑΟΚ – Άρης, Καλαμάτα – ΑΕΚ και όλη η δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Το πλούσιο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει επίσης τους ημιτελικούς του Nitto ATP Finals καθώς και τις κατατακτήριες δοκιμές και το Sprint του Grand Prix της Πορτογαλίας
Γεμάτο είναι το Σάββατο (21/11) από αθλητική δράση, με το ενδιαφέρον στην Ελλάδα να στρέφεται σε δύο σημαντικές αναμετρήσεις. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη Stoiximan GBL, ενώ η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Καλαμάτας για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη αναμετρήσεις από την Premier League, την Bundesliga, τη Serie A και τη LaLiga, τους ημιτελικούς του Nitto ATP Finals, αλλά και τις κατατακτήριες δοκιμές και το Sprint του Grand Prix της Πορτογαλίας στη Formula 1.
Ποδόσφαιρο
- 14:30, Novasports Premier League: Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ (Premier League)
- 14:30, Magenta Sport 3: Μίλγουολ – ΚΠΡ (Championship)
- 14:45, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης Β (Super League 2)
- 15:00, Magenta Sport 3 League: Αλαβές – Ντεπορτίβο Λα Κορούνια (LaLiga)
- 16:00, Magenta Sport 1: Κόμο – Κάλιαρι (Serie A)
- 16:00, Magenta Sport 2: Λάτσιο – Λέτσε (Serie A)
- 16:30, Novasports Extra 2: Έλβερσμπεργκ – Φράιμπουργκ (Bundesliga)
- 16:30, Novasports Extra 1: Ουνιόν Βερολίνου – Λειψία (Bundesliga)
- 16:30, Novasports 6HD: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Χόφενχαϊμ (Bundesliga)
- 16:30, Novasports 5HD: Λεβερκούζεν – Πάντερμπορν (Bundesliga)
- 16:30, Novasports 3HD: Γκλάντμπαχ – Ντόρτμουντ (Bundesliga)
- 17:00, Novasports Premier League: Τσέλσι – Λιντς (Premier League)
- 17:00, Novasports Start: Τότεναμ – Ίπσουιτς (Premier League)
- 17:00, Novasports News: Κόβεντρι – Κρίσταλ Πάλας (Premier League)
- 17:00, Novasports 4HD: Άστον Βίλα – Σάντερλαντ (Premier League)
- 17:00, Novasports 2HD: Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ (Premier League)
- 17:00, Magenta Sport 4: Γουλβς – Τσάρλτον (Championship)
- 17:00, Magenta Sport 3: Ομόνοια – ΑΠΟΕΛ (Cyprus League)
- 17:15, Magenta Sport 4 League: Ράγιο Βαγιεκάνο – Βαλένθια (LaLiga)
- 17:30, Novasports Extra 3: Ναϊμέγκεν – PSV Αϊντχόφεν (Eredivisie)
- 19:00, Magenta Sport 1: Πάρμα – Ρόμα (Serie A)
- 19:30, Novasports 1 League: Καλαμάτα – ΑΕΚ (Stoiximan Super League)
- 19:30, Novasports Premier League: Νιούκαστλ – Άρσεναλ (Premier League)
- 19:30, Novasports Prime: Σάλκε – Στουτγκάρδη (Bundesliga)
- 19:30, Magenta Sport 3 League: Σεβίλλη – Μπέτις (LaLiga)
- 19:45, Novasports 2HD: Φέγενορντ – Εξέλσιορ (Eredivisie)
- 21:30, Novasports Start: Ζανκτ Πάουλι – Μπόχουμ (Bundesliga 2)
- 21:45, Magenta Sport 1: Νάπολι – Τορίνο (Serie A)
- 22:00, Magenta Sport 3 League: Ρεάλ Μαδρίτης – Θέλτα (LaLiga)
- 22:00, Action 24: Αρχεντίνος Τζούνιορς – Ιντεπεντιέντε (Liga Profesional)
- 22:00, Magenta Sport 3: Μάδεργουελ – Ρέιντζερς (Scottish Premiership)
Μπάσκετ
- 12:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ: Τελικός Super Cup Μπάσκετ με Αμαξίδιο
- 17:30, ΣΚΑΪ: ΠΑΟΚ – Άρης (Stoiximan GBL)
- 20:00, Magenta Sport 4: Φιλαδέλφεια 76ερς – Μιλγουόκι Μπακς (NBA)
Τένις
- 13:00, Magenta Sport 6: Nitto ATP Finals 2026 (1ος ημιτελικός διπλού)
- 15:30, Magenta Sport 6: Nitto ATP Finals 2026 (1ος ημιτελικός μονού)
- 19:00, Magenta Sport 6: Nitto ATP Finals 2026 (2ος ημιτελικός διπλού)
- 21:30, Magenta Sport 6: Nitto ATP Finals 2026 (2ος ημιτελικός μονού)
Μηχανοκίνητος αθλητισμός
- 10:35, Magenta Sport 5: Moto3 – Grand Prix Πορτογαλίας (2ες ελεύθερες δοκιμές)
- 11:20, Magenta Sport 5: Moto2 – Grand Prix Πορτογαλίας (2ες ελεύθερες δοκιμές)
- 12:05, Magenta Sport 5: MotoGP – Grand Prix Πορτογαλίας (2ες ελεύθερες δοκιμές)
- 12:45, Magenta Sport 5: MotoGP – Grand Prix Πορτογαλίας (κατατακτήριες δοκιμές)
- 14:40, Magenta Sport 5: Moto3 – Grand Prix Πορτογαλίας (κατατακτήριες δοκιμές)
- 15:35, Magenta Sport 5: Moto2 – Grand Prix Πορτογαλίας (κατατακτήριες δοκιμές)
- 16:45, Magenta Sport 5: MotoGP – Grand Prix Πορτογαλίας (Tissot Sprint)
Βόλεϊ
- 17:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ: Πανιώνιος ΓΣΣ – Παναθηναϊκός (Volley League Γυναικών)
- 19:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ: Ολυμπιακός – Πανιώνιος ΓΣΣ (Volley League Ανδρών)
Μαχητικά αθλήματα
- 20:00, Magenta Sport 8: UFC Fight Night 2026 – Γίρι Προτσάσκα vs Νάβαχο Στίρλινγκ
- 22:00, Magenta Sport 7: Oktagon 98 (Τσεχία, Τσίνετς)