Μικροοφειλέτες με χρέη από 5.000 ευρώ και πάνω αποκτούν πλέον το δικαίωμα άμεσης επανυποβολής αιτήματος για ρύθμιση, σύμφωνα με τις αλλαγές του υπουργείου Οικονομικών

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός αναβαθμίζεται, καθιστώντας τη ρύθμιση οφειλών προς την Εφορία και τους δήμους πιο προσιτή.

Μετά τις εκτεταμένες βελτιώσεις που εισήγαγε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οφειλέτες που είχαν απωλέσει προηγούμενη ρύθμιση ή είχαν αποκλειστεί λόγω του ελάχιστου ορίου χρέους, αποκτούν πλέον το δικαίωμα άμεσης επανυποβολής αιτήματος.

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Πλέον, μικροοφειλέτες με χρέη από 5.000 ευρώ και πάνω μπορούν να ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις τους, ενίοτε με περισσότερες από 100 δόσεις. Παράλληλα, η διαδικασία επεκτείνεται σε χρέη προς δήμους και οφειλές κλειστών εταιρειών, ενώ παρέχεται η δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω διάθεσης άλλου ακινήτου ή μείωσης τόκων με πρόωρη αποπληρωμή. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενεργοποιεί τις αλλαγές αυτές με ειδική εγκύκλιο προς τις εισπρακτικές υπηρεσίες.

Οι βασικές αλλαγές και διαδικασίες

Οι νέες προβλέψεις περιλαμβάνουν:

Μείωση ορίου οφειλής: Το ελάχιστο όριο για ένταξη μειώνεται στις 5.000 ευρώ, από τις 10.000 που ίσχυαν, επιτρέποντας την ένταξη και σε πολυμερείς ρυθμίσεις.

Επανένταξη: Όσοι έχασαν προηγούμενη συμφωνία μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση έως τις 20 Μαρτίου 2026, αξιοποιώντας τον διαχωρισμό της κύριας κατοικίας από λοιπά περιουσιακά στοιχεία.

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Χρέη προς δήμους: Εντάσσονται οφειλές προς δήμους, περιφέρειες και νομικά πρόσωπα αυτών, εφόσον είναι καταχωρισμένες στα εισπρακτέα βιβλία της ΑΑΔΕ, με όριο 5.000 ευρώ ανά φορέα.

Εταιρικά χρέη: Πρόσωπα που ευθύνονται για χρέη εταιρειών που έχουν λυθεί ή τελούν υπό εκκαθάριση μπορούν πλέον να αιτηθούν ρύθμιση.

Αυτόματη συναίνεση: Επεκτείνεται στους επιλέξιμους οφειλέτες, δηλαδή όσους έχουν εισόδημα και περιουσία έως το διπλάσιο των ορίων των ευάλωτων.

Άρση αποκλεισμού: Καταργείται ο περιορισμός για όσους χρωστούσαν τουλάχιστον το 90% των χρεών τους σε έναν μόνο χρηματοδοτικό φορέα.

Πρόωρη εξόφληση: Προβλέπεται έκπτωση στους τόκους των υπολειπόμενων δόσεων.

Διαγραφή φόρων: Καταργήθηκε ο ειδικός αποκλεισμός για παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, επιτρέποντας τη διαγραφή του υπολοίπου τους στο τέλος της ρύθμισης, με όριο τη βασική οφειλή.

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Αθλητικοί φορείς: Δυνατότητα νέας αίτησης λόγω αλλαγής κατηγορίας και αναθεωρημένος τρόπος αποτίμησης γηπέδων.

Οφέλη και προϋποθέσεις

Μέσω του εξωδικαστικού, ο οφειλέτης μπορεί να επιτύχει υπό όρους διπλάσιες δόσεις και χαμηλότερο επιτόκιο σε σχέση με την έκτακτη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ενδεικτικά, χρέος 7.000 ευρώ μπορεί να ρυθμιστεί με 120 δόσεις και επιτόκιο 3%, με τη μηνιαία δόση να μην υπερβαίνει τα 70 ευρώ. Αντίστοιχα, χρέος 12.000 ευρώ μπορεί να ρυθμιστεί σε 240 δόσεις.

Με την ενεργοποίηση της ρύθμισης και την καταβολή της πρώτης δόσης, αναστέλλονται οι κατασχέσεις και χορηγείται φορολογική ενημερότητα. Ωστόσο, η αναστολή δεν είναι αυτόματη για κάθε κατάσχεση, καθώς απαιτείται τακτοποίηση και των χρεών που έμειναν εκτός ρύθμισης. Η προστασία δεν ισχύει αν υφίστανται άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές ή αν δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ της τελευταίας πενταετίας.