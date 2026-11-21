Η μέση αποτίμηση για κάθε ομάδα διαμορφώνεται στα 4,13 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η αξία τους έχει σχεδόν τριπλασιαστεί σε σύγκριση με τα δεδομένα του 2023

Τρέχουν ιλιγγιωδώς τα μονοθέσια, τρέχει και η οικονομική αξιολόγηση των ομάδων που σπάει ρεκόρ ταχύτητας.

Η Formula 1 δεν είναι μόνο οι οδηγοί, η φήμη και οι νίκες επάνω στο βάθρο. Για τους μάνατζερ και τους επιχειρηματίες που τις διευθύνουν είναι και νούμερα. Και πλέον αυτά ζαλίζουν. Η Formula1 έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο οικονομικό κολοσσό, καθώς οι ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη οικονομική ισχύ με την προσέλκυση τεράστιων κεφαλαίων.

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Και αυτό επειδή η ανοδική πορεία του αθλήματος έχει εκτοξευθεί, με την τηλεθέαση και τα εισιτήρια να προσελκύουν ολοένα και περισσότερες επενδύσεις γύρω από τις 22 ομάδες.

Η αποτίμηση των ομάδων έχει πλέον εκτοξευθεί, με τα χρηματικά ποσά να προκαλούν ίλιγγο.

Συγκεκριμένα και με γνώμονα την την τελευταία αξιολόγηση της Sportico για το 2026, η συνολική αξία των ομάδων πλησιάζει πλέον τα 45,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά την μέση αποτίμηση για κάθε ομάδα διαμορφώνεται στα 4,13 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, παρά την τριετία της πανδημίας που “πάγωσε” την εξέλιξη των γκραν πρι.

AC_GP Spain F1/2026

Για παράδειγμα η ομάδα του Μαρανέλο βρίσκεται στην πρώτη θέση με αξία 7,44 δισ. ευρώ, αν και τα τελευταία χρόνια δεν βρίσκεται στις πρώτες θέσεις ενώ η πρωταθλήτρια Mercedes έχει και αυτή εξαιρετική οικονομική πορεία με την αποτίμησή της να φτάνει τα 7,03 δισ. ευρώ.

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Πιο συγκεκριμένα, η άνοδος αυτή φτάνει το 33% σε ετήσια βάση, ενώ αν γίνει σύγκριση με τα δεδομένα του 2023, η αξία τους έχει σχεδόν τριπλασιαστεί.

Πάντως, την ώρα που η Formula1 ανεβάζει το οικονομικό της προφίλ, υπάρχουν και οι αντιδραστικοί που βλέπουν μιζέρια. Συγκεκριμένα, ένας Αυστραλός δισεκατομμυριούχος, ο ιδρυτής της Fortescue, Andrew Forrest, έχει ξεσηκωσε το μηχανοκίνητο αθλητισμό μετά από ερώτηση για το αν η Formula 1 έχει ισχυρή θέση στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ο ίδιος αντέδρασε λίγο απρόβλεπτα και ανέφερε ότι η Formula1 είναι βρωμερή, γέρικη και δεινόσαυρος!