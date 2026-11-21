Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί έκθεση νέων οπλικών συστημάτων και καινοτομίας στον χώρο της Κιβωτού Εθνικής Μνήμης

Σήμερα 21 Νοεμβρίου 2026 τιμάται η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καθιερωμένη έπαρση και υποστολή της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08:00, επίσημη δοξολογία, κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη και έκθεση νέων οπλικών συστημάτων, ανοιχτή για το κοινό.

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Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στην Αθήνα

11:00: Επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου Β΄.

12:00: Κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη.

17:09: Υποστολή της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Παράλληλα, από τις 10:00 έως τις 17:00, θα λειτουργεί έκθεση νέων οπλικών συστημάτων και καινοτομίας στον χώρο γύρω από το μνημείο της «Κιβωτού Εθνικής Μνήμης». Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό, με τη συμμετοχή της διακλαδικής μπάντας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σημαιοστολισμός και φωταγώγηση σε όλη τη χώρα

Εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί και σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με γενικό σημαιοστολισμό των στρατιωτικών μονάδων, των στρατιωτικών καταστημάτων και των πολεμικών πλοίων.

Ο γενικός σημαιοστολισμός θα αρχίσει στις 08:00 το Σάββατο 21 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως τη δύση του ηλίου της ίδιας ημέρας.

Κατά τις βραδινές ώρες θα πραγματοποιηθεί επίσης φωταγώγηση των στρατιωτικών μονάδων, των στρατιωτικών καταστημάτων και των πολεμικών πλοίων.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ υπογράφεται από την εκπρόσωπο Τύπου, αντισυνταγματάρχη (ΕΜ) Μαρία Κιοϊλιού

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«Τιμούμε την 21η Νοεμβρίου, φόρο τιμής στους αθανάτους μας»

«Η ελευθερία δεν αποτελεί αυτονόητο κεκτημένο. Είναι η πολυτιμότερη παρακαταθήκη της μακραίωνης ιστορίας μας, σφυρηλατημένη με αγώνες και θυσίες, και συνάμα διαρκές κάλεσμα ευθύνης απέναντι στις γενεές που έπονται», όπως τόνισε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως σημείωσε, «αυτήν ακριβώς την ευθύνη τιμούμε την 21η Νοεμβρίου, αποτίοντας φόρο τιμής στους αθανάτους μας», όπως επίσης «εκφράζουμε την εθνική μας ευγνωμοσύνη προς τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων, που με αδιάλειπτη επαγρύπνηση και αυταπάρνηση διαφυλάσσουν την ασφάλεια, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας».

Σε έναν κόσμο όπου η αβεβαιότητα τείνει να καταστεί η μόνη σταθερά, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ υπογράμμισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η ισχύς δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά «αναγκαία προϋπόθεση της ειρήνης».

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«Απέναντι στις σύνθετες προκλήσεις και τις αναδυόμενες απειλές, η απάντησή μας είναι σαφής και αποφασιστική: ο ολιστικός μετασχηματισμός των Ενόπλων Δυνάμεων, η επαύξηση της αποτρεπτικής μας ισχύος και η οικοδόμηση ενός σύγχρονου, ευέλικτου και επιχειρησιακά αποτελεσματικού Στρατεύματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στον πυρήνα, ωστόσο, αυτής της προσπάθειας όπως τόνισε, «παραμένει αναλλοίωτος ο ακρογωνιαίος λίθος της στρατιωτικής ισχύος: ο άνθρωπος».

«Τα μέσα εξελίσσονται, οι μορφές του πολέμου μεταβάλλονται, αλλά το ήθος, η ευθυκρισία και το ακατάβλητο φρόνημα των ανθρώπων μας παραμένουν αναντικατάστατα», ήταν το μήνυμα του αρχηγού ΓΕΕΘΑ.

Τέλος, σημείωσε ότι «σήμερα, η σκέψη μας βρίσκεται σε κάθε ελληνική φρουρά, σε κάθε πολεμικό πλοίο, σε κάθε αεροσκάφος, σε κάθε θέση όπου υπηρετείται αθόρυβα το εθνικό χρέος».

«Στα στελέχη, στους μαθητές των Παραγωγικών Σχολών, στους στρατευμένους νέους, στους εθνοφύλακες, στους εφέδρους, στο πολιτικό προσωπικό, μα και στις οικογένειες αυτών», όπου εξέφρασε τον βαθύτατο σεβασμό και την ειλικρινή ευγνωμοσύνη του.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ κατέληξε με το μήνυμα ότι «η ισχυρή Ελλάδα δεν είναι απλώς επιδίωξη. Είναι ευθύνη. Και η ευθύνη αυτή μάς βρίσκει πάντοτε στις επάλξεις».