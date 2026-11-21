Η ΑΕΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 20 βαθμούς έχοντας μία εκκρεμότητα, ενώ η Καλαμάτα καταλαμβάνει την όγδοη θέση με 12 βαθμούς σε δέκα αγώνες

Μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή περιμένει την ΑΕΚ το Σάββατο (21/11, 19:30), καθώς αντιμετωπίζει την Καλαμάτα για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η Ένωση πάει στη Νίκαια με στόχο να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και να παραμείνει κοντά στην κορυφή, απέναντι σε μια ομάδα που έχει παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο στην επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία.

Η βαθμολογική διαφορά των δύο αντιπάλων είναι οκτώ βαθμοί. Η ΑΕΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 20 βαθμούς σε εννέα αγώνες, έχοντας και μία εκκρεμότητα στο πρόγραμμά της, ενώ η Καλαμάτα καταλαμβάνει την όγδοη θέση με 12 βαθμούς σε δέκα αναμετρήσεις. Για την Ένωση, το παιχνίδι αποτελεί ευκαιρία να πλησιάσει ακόμη περισσότερο τις πρώτες θέσεις, ενώ οι γηπεδούχοι θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους και να ενισχύσουν τη συγκομιδή τους.

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Η ΑΕΚ αναζητά συνέχεια μετά την ανατροπή με τον Λεβαδειακό

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προέρχεται από τη νίκη με 2-1 απέναντι στον Λεβαδειακό, σε ένα παιχνίδι στο οποίο χρειάστηκε να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ. Τα γκολ των Λούκα Γιόβιτς και Μπαρνάμπας Βάργκα έδωσαν στην Ένωση τους τρεις βαθμούς, παρά το γεγονός ότι ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με δέκα ποδοσφαιριστές.

Η ΑΕΚ έχει μέχρι στιγμής έξι νίκες, δύο ισοπαλίες και μία ήττα σε εννέα αγωνιστικές. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της πορείας της είναι η αμυντική της επίδοση: έχει δεχθεί μόλις έξι γκολ, ενώ έχει σκοράρει 23 φορές. Πρόκειται για μια ομάδα που βρίσκει λύσεις στην επίθεση, αλλά παράλληλα διατηρεί μεγάλη συνέπεια στα μετόπισθεν.

Σημαντικό ρόλο στην επιθετική λειτουργία της Ένωσης έχουν ο Βάργκα και ο Γιόβιτς. Ο πρώτος έχει πετύχει έξι γκολ σε επτά συμμετοχές, ενώ ο Σέρβος επιθετικός μετρά πέντε τέρματα σε εννέα εμφανίσεις. Η αποτελεσματικότητά τους αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία στα οποία θα στηριχθεί η ΑΕΚ και στη Μεσσηνία.

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Η Καλαμάτα θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της

Η «Μαύρη Θύελλα» έχει συγκεντρώσει 12 βαθμούς σε δέκα παιχνίδια, με απολογισμό τρεις νίκες, τρεις ισοπαλίες και τέσσερις ήττες. Έχει σημειώσει 15 γκολ και έχει δεχθεί 19, δείχνοντας ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα επιθετικά, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη σταθερότητα στην αμυντική της λειτουργία.

Στο γήπεδό της παρουσιάζεται πιο ανταγωνιστική, έχοντας δύο νίκες, μία ισοπαλία και δύο ήττες σε πέντε αναμετρήσεις. Έχει, μάλιστα, πετύχει δέκα από τα συνολικά 15 γκολ της στο πρωτάθλημα μπροστά στο κοινό της, στοιχείο που δείχνει ότι μπορεί να απειλήσει ακόμη και αντιπάλους με μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή.

Ένα από τα βασικά επιθετικά της όπλα είναι ο Νταβίντ Κουρμινόφσκι, ο οποίος έχει βρει πέντε φορές δίχτυα σε έξι συμμετοχές. Η παρουσία του στην κορυφή της επίθεσης και η δυνατότητα της Καλαμάτας να εκμεταλλεύεται τους χώρους στην αντίπαλη άμυνα θα αποτελέσουν σημαντικά στοιχεία στην προσπάθειά της να βάλει δύσκολα στην ΑΕΚ.

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Η προϊστορία των δύο ομάδων

Η ΑΕΚ έχει σαφές προβάδισμα στις επίσημες αναμετρήσεις της με την Καλαμάτα. Σε 17 παιχνίδια που έχουν καταγραφεί μεταξύ τους, η Ένωση μετρά 13 νίκες, τρεις ισοπαλίες και μόλις μία ήττα, με συνολικό απολογισμό τερμάτων 49-14.

Η τελευταία επίσημη συνάντηση των δύο ομάδων πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2011, στο πλαίσιο του Κυπέλλου Ελλάδας. Τότε, η ΑΕΚ είχε επικρατήσει εκτός έδρας με 1-0, ενώ η μοναδική ήττα της από την Καλαμάτα στην προϊστορία καταγράφηκε στο πρωτάθλημα τον Νοέμβριο του 2000, όταν η «Μαύρη Θύελλα» είχε επικρατήσει με 3-1.

Η νέα συνάντηση έρχεται έπειτα από 15 χρόνια και βρίσκει τις δύο ομάδες σε διαφορετική βαθμολογική αφετηρία, αλλά με ισχυρό κίνητρο. Η ΑΕΚ θέλει να συνεχίσει την προσπάθειά της για την κορυφή, ενώ η Καλαμάτα αναζητά ένα αποτέλεσμα που θα ενισχύσει τη θέση της στην πρώτη οκτάδα.

Η αναμέτρηση Καλαμάτα – ΑΕΚ είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στις 19:30, στο γήπεδο της Νεάπολης, και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 1 League.