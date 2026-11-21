Το πρόγραμμα αναμένεται να απευθύνεται σε 20.000 ακόμη νέους, ενώ το ηλικιακό όριο των δικαιούχων διευρύνεται έως τα 55 έτη και η αξία του ακινήτου φτάνει τις 300.000 ευρώ

Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Σπίτι μου αναμένεται να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στα χαρακτηριστικά των δικαιούχων και στα οικονομικά όρια για την αγορά ακινήτου.

Στόχος του προγράμματος είναι να ενταχθούν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι, καθώς η απόκτηση κατοικίας παραμένει δύσκολη για μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η συνεχής άνοδος των τιμών των ακινήτων, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος διαβίωσης και τα υψηλά ενοίκια, περιορίζει τις δυνατότητες αποταμίευσης και αγοράς στέγης για πολλούς πολίτες.

Σύμφωνα με όσα έχει προαναγγείλει η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, το «Σπίτι μου 3» θα εφαρμοστεί με διευρυμένα κριτήρια και μεγαλύτερη δυνατότητα χρηματοδότησης.

Τρεις βασικές αλλαγές θα χαρακτηρίζουν τον νέο κύκλο του προγράμματος:

Ηλικιακό όριο: Θα διευρυνθεί έως τα 55 έτη, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής και σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

Θα διευρυνθεί έως τα 55 έτη, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής και σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Αξία κατοικίας: Το ανώτατο όριο της αξίας του ακινήτου που θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί θα φτάνει τις 300.000 ευρώ.

Το ανώτατο όριο της αξίας του ακινήτου που θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί θα φτάνει τις 300.000 ευρώ. Ποσό δανείου: Η χρηματοδότηση θα μπορεί να ανέλθει έως τις 230.000 ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των πολιτών που θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Τα ακριβή εισοδηματικά όρια δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου κάλεσε τους πολίτες να ενημερώνονται μέσω της πλατφόρμας stegasi.gov.gr, στην οποία παρουσιάζονται 47 μέτρα στεγαστικής πολιτικής, καθώς και μέσω της oikogeneia.gov.gr, όπου συγκεντρώνονται προγράμματα και παροχές στήριξης της οικογένειας.

Σημειώνεται ότι στον τρίτο κύκλο του προγράμματος «Σπίτι μου» αναφέρθηκε και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Πορφυλένια Κανελλοπούλου, η οποία δήλωσε: «μέσω των προγραμμάτων “Σπίτι μου 1” και “Σπίτι μου 2” απέκτησαν την πρώτη τους κατοικία 24.000 νέοι», σημειώνοντας ότι το «Σπίτι μου 3» απευθύνεται σε 20.000 ακόμη νέους, με διευρυμένα κριτήρια.