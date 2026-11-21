Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο κεντρικό Περού, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους, καθώς η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της χώρας, ακόμη και στην πρωτεύουσα Λίμα.

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 19:09 το βράδυ της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, τοπική ώρα (02:09 τα ξημερώματα του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, ώρα Ελλάδας).

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🚨 🇵🇪 ¡FUERTE SISMO DE MAGNITUD 6,7 SACUDE A PERÚ! El movimiento se sintió en Lima y otras regiones. 🔗 Más detalles en https://t.co/KNSdiFzgQo #Perú #Sismo #Terremoto #Junín #Lima #Temblor #ÚltimasNoticias #Internacional #AméricaLatina https://t.co/R2ZAJpBBWB — Noti 24-7 (@notifacebook247) November 21, 2026

Σύμφωνα με το Γεωφυσικό Ινστιτούτο του Περού (IGP), το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Χουνίν, στην ομώνυμη περιφέρεια των Άνδεων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 129 χιλιόμετρα.

Παρά το ισχυρό μέγεθος της δόνησης, οι πρώτες πληροφορίες δεν κάνουν λόγο για θύματα ή εκτεταμένες υλικές ζημιές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης και αξιολογούν τις πιθανές επιπτώσεις.

Λίμα: Κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του Περού, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Λίμα, παρά τη σημαντική απόσταση από το επίκεντρο.

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Un sismo de magnitud 6,7 ha sacudido a la región de Junín en Perú la noche de este viernes. El movimiento también se sintió en Lima, la capital peruana, y por su ubicación en tierra firme no generó una alerta de tsunami. Al momento, no hay un balance de daños o heridos por parte de las autoridades — EL PAÍS América (@elpais_america) November 21, 2026

Σύμφωνα με το Reuters, κάτοικοι της πρωτεύουσας βγήκαν στους δρόμους μετά τον σεισμό, ενώ οι Αρχές ξεκίνησαν την καταγραφή των πιθανών επιπτώσεων.

El Instituto Geofísico de #Perú reportó un nuevo #Sismo de magnitud 5,0, registrado a una profundidad de 127 kilómetros. El epicentro se localizó nuevamente en la provincia de Junín. Medios locales informaron que una mujer resultó herida y 39 viviendas fueron afectadas por el #Terremoto de magnitud 6,7 registrado previamente — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) November 21, 2026

Το Γεωφυσικό Ινστιτούτο του Περού προσδιόρισε την ένταση της δόνησης στην περιοχή Χουνίν στον βαθμό V της τροποποιημένης κλίμακας Μερκάλι. Πρόκειται για επίπεδο στο οποίο ο σεισμός γίνεται έντονα αισθητός από τους κατοίκους και μπορεί να προκαλέσει μετακίνηση αντικειμένων.

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🚨🇵🇪 POWERFUL EARTHQUAKE ROCKS PERU! Terrifying scenes as a powerful earthquake strikes central Peru, sending residents fleeing into the streets. Tremors reached Lima, while authorities ruled out a tsunami threat. https://t.co/LDAB7de2Q6 — Apex Vanguard (@Apex_Intel24) November 21, 2026

Δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι

Το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει απειλή εκδήλωσης τσουνάμι μετά τη σεισμική δόνηση.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του σεισμού ήταν το μεγάλο εστιακό του βάθος, το οποίο υπολογίστηκε στα 129 χιλιόμετρα.

🔵 #Peru Paura, ma al momento non risultano feriti o danni, per un #terremoto di magnitudo 6,7 che ha colpito la regione di Junìn. La scossa è stata avvertita come ‘abbastanza forte’nelle aree vicine all’epicentro, incluso il dipartimento di Lima https://t.co/ifHltRV8Rb — Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 21, 2026

Οι σεισμοί με βαθύτερο εστιακό βάθος μπορούν να γίνουν αισθητοί σε μεγάλες αποστάσεις από το επίκεντρο, χωρίς απαραίτητα να προκαλούν τις ίδιες επιπτώσεις στην επιφάνεια με έναν επιφανειακό σεισμό αντίστοιχου μεγέθους.

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Αναφορές ότι ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Κολομβία

Αναφορές από την Κολομβία κάνουν λόγο για αισθητή δόνηση και σε περιοχές της χώρας, ακόμη και στην πρωτεύουσα Μπογκοτά.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί σε κτίρια, ενώ ορισμένοι πολίτες προχώρησαν σε προληπτική εκκένωση των χώρων.

🇵🇪 | URGENTE: Así se sintió en Huánuco, Perú, el terremoto de fuerte intensidad ocurrido la noche del viernes. https://t.co/fT0k8qdgqh — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 21, 2026

Γιατί το Περού είναι μία από τις πιο σεισμογενείς χώρες

Το Περού βρίσκεται στη λεγόμενη «Ζώνη του Πυρός» του Ειρηνικού Ωκεανού, μία από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα παγκοσμίως.

Η έντονη σεισμικότητα της χώρας συνδέεται κυρίως με την καταβύθιση της τεκτονικής πλάκας Νάζκα κάτω από τη νοτιοαμερικανική πλάκα. Η συγκεκριμένη γεωλογική διεργασία ευθύνεται τόσο για τους ισχυρούς σεισμούς στην περιοχή όσο και για τη δημιουργία της οροσειράς των Άνδεων.

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Gobierno de #Perú confirma afectaciones tras #Terremoto de magnitud 6,7. El potente #Sismo que sacudió el país sudamericano dejó varias viviendas e infraestructuras afectadas, además de cortes de energía y vías restringidas. Las zonas afectadas se encuentran bajo monitoreo, a la espera de que se lleve a cabo la correspondiente evaluación de daños — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) November 21, 2026

Το Περού έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπο με ισχυρές και καταστροφικές σεισμικές δονήσεις, γεγονός που καθιστά τη συνεχή παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας και την ετοιμότητα των αρμόδιων υπηρεσιών ιδιαίτερα σημαντικές.