Το μοντέλο συγκέντρωσε 90% στην Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση και 84% στην Προστασία σε Σύγκρουση, με το Euro NCAP να αναφέρει ότι το όχημα «αξίζει απόλυτα» τη βαθμολογία των πέντε αστέρων

Το ολοκαίνουργιο Kia Seltos απέσπασε τη μέγιστη βαθμολογία των πέντε αστέρων από τον ανεξάρτητο ευρωπαϊκό οργανισμό αξιολόγησης ασφάλειας Euro NCAP, σύμφωνα με τα νέα πρωτόκολλα αξιολόγησης του 2026.

Η διάκριση αφορά όλες τις εκδόσεις του Seltos με τον βασικό εξοπλισμό, καλύπτοντας τόσο τις εκδόσεις βενζίνης όσο και τις υβριδικές, με κίνηση στους εμπρός ή και στους τέσσερις τροχούς. Με αυτόν τον τρόπο, το μοντέλο προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας, όπως αυτό αξιολογείται ανεξάρτητα, σε μία από τις πλέον ανταγωνιστικές κατηγορίες της ευρωπαϊκής αγοράς.

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Η αξιολόγηση βασίζεται σε τέσσερις επιμέρους τομείς, εξετάζοντας πόσο αποτελεσματικά ένα όχημα υποστηρίζει τον οδηγό, αποτρέπει τις συγκρούσεις, προστατεύει τους επιβάτες και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου σε περίπτωση ατυχήματος και διευκολύνει τη διαδικασία διάσωσης μετά από αυτό.

Το Seltos συγκέντρωσε 84% στην Προστασία σε Σύγκρουση (Crash Protection), 90% στην Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση (Post-Crash Safety), 71% στην Αποφυγή Συγκρούσεων (Crash Avoidance) και 67% στην Ασφαλή Οδήγηση (Safe Driving). Το Euro NCAP κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Seltos «αξίζει απόλυτα» τη βαθμολογία των πέντε αστέρων, επιδεικνύοντας υψηλές επιδόσεις και στους τέσσερις τομείς, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα στην Προστασία σε Σύγκρουση και στην Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση.