Οι εικόνες από τη Σιουδάδ ντελ Έστε διαδόθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στην πόλη Σιουδάδ ντελ Έστε της Παραγουάης, με αφορμή την έναρξη των εκπτώσεων για τη Black Friday. Καταναλωτές συνωστίστηκαν στους διαδρόμους, αντάλλαξαν σπρωξίματα και σε ορισμένες περιπτώσεις ήρθαν στα χέρια, διεκδικώντας τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα και άλλα προϊόντα σε μειωμένες τιμές.

Χιλιάδες Βραζιλιάνοι πέρασαν τα σύνορα των δύο χωρών μέσω της Γέφυρας της Φιλίας, με προορισμό τα εμπορικά καταστήματα της πόλης, όπου οι προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα έφταναν έως και το 70%.

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Milhares de brasileiros atravessaram a Ponte da Amizade para aproveitar a Black Friday em Ciudad del Este, no Paraguai. A abertura das lojas, na quinta-feira (19), foi marcada por filas, correria e disputas por produtos em promoção. Vídeos publicados nas redes sociais também mostram empurra-empurra e brigas entre consumidores. A liquidação segue até domingo (22), com descontos anunciados de até 70% em estabelecimentos participantes. Celulares, televisores, videogames e perfumes estão entre os itens procurados pelos compradores. Vídeo: Reprodução/Redes Sociais #blackfriday #paraguai #ciudaddeleste — VEJA (@VEJA) November 20, 2026

Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου είχαν σχηματιστεί μεγάλες ουρές έξω από τα καταστήματα, καθώς οι καταναλωτές περίμεναν να ανοίξουν οι πόρτες για να προλάβουν τις εκπτώσεις.

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Καβγάδες για τηλεοράσεις και κινητά

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι βίντεο που δημοσιοποίησε το βραζιλιάνικο μέσο ενημέρωσης Veja και καταγράφει όσα συνέβησαν μέσα σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών.

SE RE PUDRIO EN PARAGUAY Arranco el black friday y la gente se caga a trompadas por los descuentos Encoma fueron un montón de brasileros este año asi que hay mas competencia https://t.co/SPScwxyB6n — ElBuni (@therealbuni) November 20, 2026

Στα πλάνα διακρίνονται καταναλωτές να σπρώχνουν ο ένας τον άλλον, να διαπληκτίζονται και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να πιάνονται στα χέρια, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν προϊόντα σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.

Τη μεγαλύτερη ζήτηση συγκεντρώνουν οι τηλεοράσεις, τα κινητά τηλέφωνα και οι κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, με τους αγοραστές να προσπαθούν να προλάβουν τις διαθέσιμες προσφορές.

🛍️🔥 INTERNACIONAL: ¡De locura! Miles de compradores abarrotaron y colapsaron los centros comerciales de Ciudad del Este, Paraguay, en una masiva jornada de Black Friday. El cruce fronterizo por el Puente de la Amistad registró un flujo masivo de visitantes de Brasil y Argentina en busca de ofertas. 🇵🇾📉 ​📲 Más detalles en: https://t.co/HAWSNgFVZe ​¿Qué opinas de esta locura de compras? Te leemos 👇 ​#Paraguay #BlackFriday #CiudadDelEste #PanamaInfo24 — Panamá.Info (@PanamaInfo) November 20, 2026

Οι εικόνες από τη Σιουδάδ ντελ Έστε διαδόθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας τον συνωστισμό και την ένταση που επικράτησαν με την έναρξη της εκπτωτικής περιόδου.