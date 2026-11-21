Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, επισημαίνοντας τη συμβολή του στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ασφάλεια της χώρας

Στον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων στην προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας αναφέρεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε ανάρτησή του στο Χ.

Σήμερα, ταυτόχρονα με τον εορτασμό των Εισοδίων της Θεοτόκου, τιμάμε τις Ένοπλες Δυνάμεις. Τους θεματοφύλακες της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Πατρίδας μας. Με αφορμή την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, εκφράζω για μία ακόμη φορά την ευγνωμοσύνη μου προς τον σημαντικότερο πολλαπλασιαστή ισχύος τους, τις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν σε αυτές και το πολιτικό μας προσωπικό. Με αφοσίωση στο καθήκον, πίστη στα ιδανικά του Έθνους και υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα, προασπίζονται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα. Παράλληλα, βρίσκονται δίπλα στους συνανθρώπους μας σε κάθε δύσκολη στιγμή, επιτελώντας σημαντικό κοινωνικό έργο. Με τη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» διαμορφώνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις της νέας εποχής. Με σύγχρονα μέσα, αναβαθμισμένες επιχειρησιακές δυνατότητες και διαφορετική αντίληψη για την Άμυνα και την Ασφάλεια της χώρας. Με σταθερό, παράλληλα, προσανατολισμό στη μέριμνα για το έμψυχο δυναμικό και τη στρατιωτική οικογένεια. #Agenda2030 Διαφήμιση Διαφήμιση November 21, 2026

«Σήμερα, ταυτόχρονα με τον εορτασμό των Εισοδίων της Θεοτόκου, τιμάμε τις Ένοπλες Δυνάμεις. Τους θεματοφύλακες της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Πατρίδας μας», σημειώνει.

Ο υπουργός εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, επισημαίνοντας τη συμβολή του στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ασφάλεια της χώρας.

«Εκφράζω για μία ακόμη φορά την ευγνωμοσύνη μου προς τον σημαντικότερο πολλαπλασιαστή ισχύος τους, τις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν σε αυτές και το πολιτικό μας προσωπικό», αναφέρει.

Όπως υπογραμμίζει, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, «με αφοσίωση στο καθήκον, πίστη στα ιδανικά του έθνους και υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα, προασπίζονται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι «βρίσκονται δίπλα στους συνανθρώπους μας σε κάθε δύσκολη στιγμή, επιτελώντας σημαντικό κοινωνικό έργο».