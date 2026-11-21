Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο εξασφάλισε και παρουσίασε το MEGA, καταγράφει τη στιγμή του σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε στη Σαλαμίνα, όταν 82χρονη οδηγός επιχείρησε παράνομη αναστροφή και συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα.

Σαλαμίνα: Πώς σημειώθηκε το τροχαίο

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 22:00 στη λεωφόρο Αιαντείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ηλικιωμένη οδηγός του ΙΧ επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή, με αποτέλεσμα να βρεθεί στην πορεία διερχόμενης μοτοσικλέτας και να ακολουθήσει σφοδρή σύγκρουση.

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Στο βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή της πρόσκρουσης. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας πέφτει στο οδόστρωμα, ενώ η 44χρονη συνεπιβάτιδά του εκτινάσσεται πάνω στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου και στη συνέχεια καταλήγει στο έδαφος, μπροστά από βουλκανιζατέρ που βρίσκεται απέναντι από το σημείο της σύγκρουσης.

Σοβαρά τραυματισμένοι οι δύο επιβαίνοντες

Οι δύο επιβαίνοντες στη μοτοσικλέτα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Συγγενής της 44χρονης, μιλώντας στο MEGA, ανέφερε ότι η γυναίκα φέρει κατάγματα σε χέρι και πόδι, ενώ ο οδηγός της μηχανής έχει υποστεί επίσης σοβαρότερα, όπως περιέγραψε, τραύματα, μεταξύ των οποίων κατάγματα στο ισχίο και στο πόδι.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.