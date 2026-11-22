Στην εκτίμηση με απλή αναγωγή επί των εγκύρων, η ΝΔ φτάνει στο 30,2%, με την ΕΛΑΣ να ακολουθεί στο 15,3% και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να συγκεντρώνει 12,9%.

Σταθερό διψήφιο προβάδισμα έναντι του δεύτερου κόμματος, της ΕΛΑΣ, διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Palmos Analysis που δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής», σήμερα, Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026.

Ειδικότερα, η ΝΔ συγκεντρώνει 24,8% στην πρόθεση ψήφου και 30,2% στην εκτίμηση με απλή αναγωγή επί των εγκύρων. Η διαφορά από την ΕΛΑΣ διαμορφώνεται στις 12 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου και στις 12,2 μονάδες, σύμφωνα με τα ποσοστά που καταγράφονται στη δημοσκόπηση.

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Την ίδια ώρα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα διατηρεί μικρό προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης.

Τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,8%, η ΕΛΑΣ 12,8% και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 10,6%.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,8%, το ΚΚΕ με 5,6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,1% και η Φωνή Λογικής με 3,7%.

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία καταγράφει 2,9%, η Συμμαχία Ελλήνων 2,8%, το ΜέΡΑ25 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2%, η Νίκη 1,9% και οι Σπαρτιάτες 1,2%.

Η εκτίμηση ψήφου και η κατανομή των εδρών

Στην εκτίμηση με απλή αναγωγή επί των εγκύρων, η ΝΔ φτάνει στο 30,2%, με την ΕΛΑΣ να ακολουθεί στο 15,3% και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να συγκεντρώνει 12,9%.

Η Ελληνική Λύση καταγράφει 7%, το ΚΚΕ 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 5%, η Φωνή Λογικής 4,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,5% και η Συμμαχία Ελλήνων 3,4%.

Ακολουθούν το ΜέΡΑ25 με 2,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,5%, η Νίκη με 2,3%, οι Σπαρτιάτες με 1,5% και η Νέα Αριστερά με 0,6%.

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Με βάση την εκτίμηση αυτή, η ΝΔ θα εξασφάλιζε 122 έδρες, η ΕΛΑΣ 47 και το ΠΑΣΟΚ 39. Η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ θα λάμβαναν από 21 έδρες, η Πλεύση Ελευθερίας 15, η Φωνή Λογικής 14, η Ελπίδα 11 και η Συμμαχία Ελλήνων 10.

Το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις των πολιτών για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εντείνει τις παρεμβάσεις του στον δημόσιο διάλογο, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει στην ίδρυση νέου πολιτικού φορέα.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 4% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι σίγουρα θα ψήφιζε ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ το 18% απαντά ότι ίσως το επέλεγε. Τα ποσοστά αυτά παραμένουν σχεδόν αμετάβλητα σε σύγκριση με την εικόνα που καταγραφόταν τους τελευταίους πέντε μήνες.

Στο 51% η θετική αξιολόγηση των κυβερνητικών χειρισμών για το καλώδιο

Θετική εικόνα καταγράφεται για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο ζήτημα των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

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Ειδικότερα, το 51% των πολιτών θεωρεί σωστούς ή μάλλον σωστούς τους χειρισμούς της κυβέρνησης, ενώ το 38% τους αξιολογεί ως λανθασμένους ή μάλλον λανθασμένους.

Τα ποιοτικά στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι η θετική αξιολόγηση διαφοροποιείται ανάλογα με την πολιτική τοποθέτηση των ερωτηθέντων. Συγκεκριμένα, θετική άποψη εκφράζει το 25% των αριστερών ψηφοφόρων, το 36% των κεντροαριστερών, το 54% των κεντρώων, το 76% των κεντροδεξιών και το 68% των δεξιών.

Η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών

Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες, αν και το ποσοστό όσων την αναφέρουν εμφανίζεται μειωμένο σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 52% των ερωτηθέντων αναγνωρίζει την ακρίβεια ως το κορυφαίο πρόβλημα, έναντι 67% τον Σεπτέμβριο, 64% τον Ιούνιο και 58% τον Μάρτιο.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η διαφάνεια και η διαφθορά, με 24%, καταγράφοντας ανοδική τάση. Ακολουθούν οι χαμηλοί μισθοί και η Υγεία, με 23% αντίστοιχα, ενώ η Παιδεία συγκεντρώνει 19%.

Το Δημογραφικό αναφέρεται από το 12% των πολιτών, ενώ τα Ελληνοτουρκικά βρίσκονται στο 10%.