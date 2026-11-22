Η ομάδα του Βίγκο προηγήθηκε νωρίς με τον Πάμπλο Ντουράν, ενώ ο Κιλιάν Εμπαπέ απέτυχε να ισοφαρίσει από την άσπρη βούλα πριν από την ανάπαυλα

Η Ρεάλ Μαδρίτης απέφυγε την απώλεια βαθμών στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», καθώς επικράτησε με 2-1 της Θέλτα, μολονότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από τα πρώτα λεπτά και πήγε στην ανάπαυλα έχοντας χάσει πέναλτι. Οι φιλοξενούμενοι άντεξαν για μεγάλο διάστημα, όμως οι παρεμβάσεις από τον πάγκο και τα γκολ των Τζουντ Μπέλινκγχαμ και Κάρλος Εσπί έφεραν την ανατροπή για τη «βασίλισσα».

Η Θέλτα αιφνιδίασε, ο Εμπαπέ έχασε πέναλτι

Η ομάδα του Βίγκο μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφερε να πάρει το προβάδισμα μόλις στο 6ο λεπτό. Ο Βίλιοτ Σβέντμπεργκ δημιούργησε τη φάση για τον Πάμπλο Ντουράν, ο οποίος εκτέλεσε και έβαλε τη Θέλτα μπροστά στο σκορ, παγώνοντας προσωρινά το Μπερναμπέου.

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Η Ρεάλ προσπάθησε να αντιδράσει και στο 38′ απέκτησε σημαντική ευκαιρία να ισοφαρίσει από την άσπρη βούλα. Ο Κιλιάν Εμπαπέ ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα, με το 0-1 να παραμένει μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Μπέλινκγχαμ έφερε την ισοφάριση, ο Εσπί ολοκλήρωσε την ανατροπή

Με την επιστροφή των δύο ομάδων, η Ρεάλ αναζήτησε μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι της και στο 57ο λεπτό ο προπονητής της προχώρησε σε τριπλή αλλαγή, ρίχνοντας στον αγωνιστικό χώρο τους Μαρκ Κουκουρέγια, Φεντερίκο Βαλβέρδε και Βινίσιους Ζούνιορ. Η πίεση των γηπεδούχων απέδωσε καρπούς στο 66′, όταν ο Εμπαπέ αυτή τη φορά άφησε τον ρόλο του εκτελεστή και δημιούργησε για τον Τζουντ Μπέλινκγχαμ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Η ισοφάριση έδωσε νέα ώθηση στους Μαδριλένους, που συνέχισαν να ψάχνουν το γκολ της νίκης. Ο Έντρικ πέρασε στο παιχνίδι στο 71′, ενώ στο 79′ ο Κάρλος Εσπί αντικατέστησε τον Εντουάρντο Καμαβινγκά, σε μια ακόμη επιθετική κίνηση της Ρεάλ.

Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε καθοριστική. Μόλις έξι λεπτά μετά την είσοδό του, στο 85ο λεπτό, ο Εσπί βρήκε δίχτυα και ολοκλήρωσε την ανατροπή, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1. Η Ρεάλ πήρε έτσι μια δύσκολη νίκη, ενώ η Θέλτα έμεινε χωρίς βαθμολογικό όφελος παρά το προβάδισμα που είχε διατηρήσει για μεγάλο μέρος της αναμέτρησης.

Η βαθμολογία της La Liga: