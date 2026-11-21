Ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας Οδυσσέας Βλαχοδήμος πραγματοποίησε δύο καθοριστικές επεμβάσεις για τη Σεβίλλη, κρατώντας την ομάδα του μέσα στο παιχνίδι

Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίστηκε η δράση στη 13η αγωνιστική της La Liga, με το μεγάλο ντέρμπι της Ανδαλουσίας ανάμεσα στη Σεβίλλη και την Μπέτις να ολοκληρώνεται ισόπαλο 1-1. Οι γηπεδούχοι απέφυγαν την ήττα στις καθυστερήσεις, χάρη σε ένα σοβαρό λάθος του αντίπαλου τερματοφύλακα, ενώ η Αλαβές πανηγύρισε σημαντική νίκη με 3-1 επί της Λα Κορούνια. Από την πλευρά της, η Βαλένθια πέρασε με 1-0 από την έδρα της Ράγιο Βαγεκάνο, παίρνοντας ένα πολύτιμο τρίποντο.

Σεβίλλη – Μπέτις 1-1: Ισοφάριση στις καθυστερήσεις με πρωταγωνιστή τον Βάγιες

Το ντέρμπι της Ανδαλουσίας είχε δραματικό φινάλε, με τη Σεβίλλη να αποφεύγει την ήττα απέναντι στην Μπέτις χάρη σε ένα μεγάλο λάθος του Άλβαρο Βάγιες στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η ομάδα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 50′, αλλά βρήκε την ισοφάριση στο 90’+1′ και κράτησε τον βαθμό της ισοπαλίας.

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Ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας είχε σημαντική συμβολή στην προσπάθεια της ομάδας του, πραγματοποιώντας δύο καθοριστικές επεμβάσεις που την κράτησαν μέσα στο παιχνίδι. Η Σεβίλλη είχε την πρώτη μεγάλη στιγμή της στο 31′, όταν ο Κίκε Σάλας, ανενόχλητος μέσα στην περιοχή, δεν κατάφερε να βρει εστία. Οι γηπεδούχοι είχαν την υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς όμως να δημιουργήσουν πολλές καθαρές ευκαιρίες.

Η Μπέτις πήρε το προβάδισμα στο 50ο λεπτό με τον Άντονι, σε μια φάση όπου η άμυνα της Σεβίλλης δεν προστάτευσε τον Βλαχοδήμο. Επτά λεπτά αργότερα, ο σκόρερ είχε την ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του, όμως ο Έλληνας γκολκίπερ κράτησε το 0-1 με επέμβασή του.

Η πίεση των γηπεδούχων αυξήθηκε όσο πλησίαζε το τέλος και στο 83′ ο Σουάζο σημάδεψε το δοκάρι, προειδοποιώντας για την ισοφάριση. Αυτή ήρθε τελικά στο 90’+1′, όταν ο Σάλας επιχείρησε ένα όχι ιδιαίτερα καλό σουτ, αλλά ο Βάγιες δεν κατάφερε να ελέγξει την μπάλα, η οποία κατέληξε στα δίχτυα για το τελικό 1-1.

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Αλαβές – Λα Κορούνια 3-1: Επέστρεψαν στις νίκες οι Βάσκοι

Σε ένα παιχνίδι με ένταση, ανατροπές στη διάθεση και χαμένο πέναλτι, η Αλαβές επικράτησε με 3-1 της Λα Κορούνια και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν από πολύ νωρίς, είδαν τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν πριν από την ανάπαυλα, αλλά βρήκαν δύο ακόμη γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και εξασφάλισαν τη νίκη.

Το ξεκίνημα ήταν ιδανικό για τους Βάσκους, που άνοιξαν το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό. Ο Πέρεθ αξιοποίησε την πάσα του Μπλάνκο και έβαλε την ομάδα του μπροστά. Η αναμέτρηση είχε αρκετές δυνατές μονομαχίες, με τη Λα Κορούνια να βρίσκει τελικά τον δρόμο προς την ισοφάριση λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, όταν ο Τενάλια έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-1.

Στην επανάληψη, η Αλαβές είχε την ευκαιρία να ανακτήσει το προβάδισμα από την άσπρη βούλα, όμως ο Μπλάνκο δεν κατάφερε να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Η αστοχία του δεν κόστισε στους γηπεδούχους, καθώς στο 62′ ο Λούκας Μπογέ έδωσε ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του, κάνοντας το 2-1.

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Η Λα Κορούνια προσπάθησε να αντιδράσει και αναζήτησε την ισοφάριση, όμως η Αλαβές ήταν εκείνη που βρήκε ξανά δίχτυα. Ο Ντένις Σουάρες αξιοποίησε την ασίστ του Μπογέ και διαμόρφωσε το τελικό 3-1, σφραγίζοντας μια σημαντική νίκη για τους γηπεδούχους.

Ράγιο Βαγεκάνο – Βαλένθια 0-1: Πολύτιμο διπλό για τις «νυχτερίδες»

Με ένα γκολ του Χοσέ Κοπέτε λίγο πριν από την ανάπαυλα, η Βαλένθια πέρασε νικηφόρα από το «Βαγέκας», επικρατώντας 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο. Οι φιλοξενούμενοι πανηγύρισαν δεύτερη διαδοχική εκτός έδρας νίκη, μετά το ίδιο σκορ απέναντι στην Έλτσε την 1η Νοεμβρίου, και πήραν βαθμολογική ανάσα.

Η αναμέτρηση κρίθηκε λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Κοπέτε βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και έδωσε το προβάδισμα στις «νυχτερίδες». Η Ράγιο προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο μέρος, αλλά δεν κατάφερε να βρει απάντηση και γνώρισε τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της στο πρωτάθλημα, παραμένοντας χαμηλά στη βαθμολογία.

Για τη Βαλένθια, αντίθετα, το αποτέλεσμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς της επιτρέπει να κοιτάζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία τη συνέχεια της σεζόν.

Η βαθμολογία της La Liga: