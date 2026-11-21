Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ υποστήριξε πως η αποβολή του από τον διαιτητή Ματσούκα ήταν άδικη, καθώς ο ίδιος κινδυνεύει να χάσει το επόμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ

Στη φάση που οδήγησε στην αποβολή του από τον πάγκο της ΑΕΚ αναφέρθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς, στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της Ένωσης επί της Καλαμάτας στη Νεάπολη. Ο Σέρβος προπονητής ξεκαθάρισε πως οι φωνές του δεν είχαν αποδέκτη τον διαιτητή, αλλά τον Θωμά Στρακόσια, από τον οποίο ζητούσε να βγάλει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου.

Ο Νίκολιτς αποβλήθηκε από τον διαιτητή Ματσούκα, έπειτα από υπόδειξη του τέταρτου διαιτητή, με τον ίδιο να εξηγεί πως δεν διαμαρτυρήθηκε προς τους ανθρώπους της διαιτητικής ομάδας. Όπως υποστήριξε, η παρέμβασή του αφορούσε αποκλειστικά τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ.

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«Φώναζα στον Στρακόσια και ο τέταρτος είπε στον διαιτητή να με αποβάλει», ανέφερε αρχικά ο τεχνικός της Ένωσης, περιγράφοντας το περιστατικό.

Στη συνέχεια, εξήγησε αναλυτικότερα τη δική του εκδοχή για την κόκκινη κάρτα:

«Υπάρχουν φορές που το αξίζω, τώρα όμως δεν αντάλλαξα λέξη με τους διαιτητές. Στη συγκεκριμένη φάση, μετά από σύσταση του τέταρτου, σύμφωνα με τον οποίο διαμαρτυρόμουν, αποβλήθηκα, ενώ εγώ φώναζα στον Στρακόσια να πετάξει την μπάλα έξω. Δεν ξέρω πώς μπορεί να ακυρωθεί αυτό, αν δεν ακυρωθεί θα λείψω από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ».