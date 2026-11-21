Ο εικοσιένα ετών επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς μετά το άτσαλο πάτημα στο πόδι

Η αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Νις για την 11η αγωνιστική της Ligue 1 σημαδεύτηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Ντεζιρέ Ντουέ, ο οποίος αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο εμφανώς καταβεβλημένος.

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, ο 21χρονος επιθετικός πάτησε άτσαλα με το δεξί πόδι στο έδαφος και αμέσως έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας να υποφέρει από έντονους πόνους. Η εικόνα του προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους ανθρώπους της Παρί, με την κάμερα να τον καταγράφει μάλιστα να δακρύζει κατά την αποχώρησή του προς τα αποδυτήρια.

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Η κατάστασή του αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά τις απαραίτητες εξετάσεις, καθώς πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα στελέχη της κατόχου του Champions League. Ο Ντουέ είχε καθοριστική συμβολή στις διαδοχικές ευρωπαϊκές επιτυχίες της ομάδας, ενώ στη φετινή σεζόν μετρά ήδη 15 συμμετοχές, έξι γκολ και τέσσερις ασίστ με τη φανέλα των Παριζιάνων.

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