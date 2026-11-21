Με τη νίκη της στο Λονδίνο η Λιντς ανέβηκε στην 6η θέση της βαθμολογίας φτάνοντας τους 17 βαθμούς, μόλις έναν πίσω από τη Λίβερπουλ

Μεγάλη έκπληξη στο Στάμφορντ Μπριτζ, όπου η Λιντς πραγματοποίησε εντυπωσιακή ανατροπή και επικράτησε της Τσέλσι με το εμφατικό 4-1. Τα «παγώνια» βρέθηκαν πίσω στο σκορ, όμως αντέδρασαν άμεσα και εκμεταλλεύτηκαν τα αμυντικά κενά των γηπεδούχων, φτάνοντας σε ένα σπουδαίο εκτός έδρας τρίποντο.

Η νίκη ανέβασε τη Λιντς στην 6η θέση της βαθμολογίας με 17 βαθμούς, μόλις έναν πίσω από τη Λίβερπουλ. Από την άλλη πλευρά, η Τσέλσι δεν κατάφερε να διαχειριστεί το προβάδισμά της και γνώρισε βαριά ήττα μπροστά στο κοινό της.

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Οι Λονδρέζοι άνοιξαν το σκορ στο 25ο λεπτό με τον Εμεγκά, ωστόσο η απάντηση της Λιντς ήταν άμεση. Τρία λεπτά αργότερα, ο Οκαφόρ έφερε το παιχνίδι στα ίσα, διαμορφώνοντας το 1-1 που παρέμεινε μέχρι την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν την ανατροπή. Ο Κάλβερτ-Λιούιν ευστόχησε από την άσπρη βούλα στο 53′, ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Οκαφόρ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 1-3. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Άαρονσον στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, επισφραγίζοντας τον θρίαμβο της ομάδας του.

Άνετη επικράτηση για την Τότεναμ

Σημαντική νίκη πανηγύρισε και η Τότεναμ, η οποία επικράτησε με 2-0 της Ίπσουιτς στο Λονδίνο. Οι γηπεδούχοι πήραν από νωρίς το προβάδισμα, με τον Μπαρνέτ να βρίσκει δίχτυα στο 15ο λεπτό, έπειτα από δημιουργία του Πόρο.

Το δεύτερο γκολ ήρθε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Στο 51′, ο Σολάνκε διαμόρφωσε το 2-0 και ουσιαστικά εξασφάλισε τους τρεις βαθμούς για τους «σπερς». Με αυτή την επικράτηση, η Τότεναμ έφτασε τους 15 βαθμούς και ανέβηκε στην ένατη θέση.

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Νίκη στο φινάλε για την Κόβεντρι

Σε ένα παιχνίδι με διαρκείς εναλλαγές στο σκορ, η Κόβεντρι επικράτησε με 3-2 της Κρίσταλ Πάλας, χάρη σε αυτογκόλ που σημειώθηκε στο 85ο λεπτό.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν μόλις στο πέμπτο λεπτό με τον Αβονίγι, όμως η απάντηση της Πάλας ήρθε γρήγορα, καθώς ο Πίνο ισοφάρισε στο 13′. Η Κόβεντρι ανέκτησε το προβάδισμα στο 30′ με τον Σακαμότο, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφεραν ξανά το ματς στα ίσα με τον Λάρσεν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Η αναμέτρηση κρίθηκε λίγο πριν από το φινάλε, όταν στο 85ο λεπτό ένα αυτογκόλ του ΜακΝιλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Κρίσταλ Πάλας και χάρισε στην Κόβεντρι ένα πολύτιμο τρίποντο.

Νίκη της Μπόρνμουθ

Η Μπόρνμουθ εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και επικράτησε με 2-0 της Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο Εβανίλσον άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό, δίνοντας από νωρίς το προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Η ομάδα του συνέχισε να έχει τον έλεγχο και βρήκε δεύτερο γκολ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, με τον Κλάιφερτ να διαμορφώνει το τελικό 2-0.

Χωρίς γκολ η Άστον Βίλα απέναντι στη Σάντερλαντ

Απώλεια βαθμών για την Άστον Βίλα, η οποία δεν κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Σάντερλαντ και έμεινε στο 0-0. Οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και δημιούργησαν ευκαιρίες, αλλά δεν βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Η Σάντερλαντ άντεξε στην πίεση και έφυγε από την έδρα της αντιπάλου της με έναν πολύτιμο βαθμό.

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