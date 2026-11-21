Σύμφωνα με μελέτη του Productivity Institute, η πλήρης επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να ενισχύσει την οικονομία κατά 112 δισεκατομμύρια

Ήταν Ιούνιος του 2016 όταν οι Βρετανοί αποφάσισαν, με ποσοστό 52%, να εγκαταλείψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανοίγοντας ένα από τα βαθύτερα πολιτικά ρήγματα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία.

Δέκα χρόνια αργότερα, όμως, το κλίμα φαίνεται να έχει αλλάξει εντυπωσιακά. Η επιλογή που τότε παρουσιάστηκε ως επιστροφή στην εθνική κυριαρχία αντιμετωπίζεται πλέον από ένα μεγάλο μέρος της βρετανικής κοινωνίας ως μια απόφαση με βαρύ οικονομικό και πολιτικό κόστος.

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Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας The Independent, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν σαφή μεταστροφή υπέρ της επαναπροσέγγισης με τις Βρυξέλλες, με την πλήρη επιστροφή στην ΕΕ να κερδίζει συνεχώς έδαφος.

Μάλιστα, η συζήτηση έχει αρχίσει να αποκτά και πολιτική διάσταση, καθώς ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί η επανένταξη στο ευρωπαϊκό μπλοκ στο επόμενο εκλογικό πρόγραμμα των Εργατικών.

Το μήνυμα των δημοσκοπήσεων: Η Βρετανία κοιτάζει ξανά προς τις Βρυξέλλες



Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα δημοσκόπησης της YouGov για λογαριασμό της οργάνωσης Best for Britain.

Σύμφωνα με την ανάλυση 11.927 ψηφοφόρων, η πλήρης επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύεται ως η δημοφιλέστερη επιλογή σε 628 από τις 632 εκλογικές περιφέρειες της Μεγάλης Βρετανίας.

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Συνολικά, το 35% των ερωτηθέντων επέλεξε την επανένταξη ως την επιθυμητή κατεύθυνση για τη σχέση της χώρας με την Ευρώπη, έναντι 18% που προτιμά στενότερη συνεργασία χωρίς επιστροφή στην ενιαία αγορά ή την τελωνειακή ένωση.

Μόλις το 11% επιθυμεί περαιτέρω απομάκρυνση από την ΕΕ.

Η μεταστροφή αποτυπώνεται και στο Λονδίνο, όπου το 63% των κατοίκων τάσσεται υπέρ της επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το 68% επιθυμεί επανένταξη στην ενιαία αγορά ή και στην τελωνειακή ένωση.

Ανάλογη είναι η εικόνα στη Βόρεια Ιρλανδία. Δημοσκόπηση της LucidTalk για λογαριασμό του Queen’s University Belfast έδειξε ότι το 52% των ψηφοφόρων υποστηρίζει την επιστροφή της Βρετανίας στην ΕΕ, έναντι 38% που διαφωνεί.

Παράλληλα, το 63% εκτιμά ότι το Brexit προκάλεσε πολύ μεγαλύτερες αναταράξεις από όσες περίμενε το 2016.

Οικονομία και Brexit: Ο λογαριασμός που επιστρέφει

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Πίσω από την πολιτική μεταστροφή βρίσκεται και η οικονομία.

Οι βρετανικές επιχειρήσεις εμφανίζονται ολοένα πιο θετικές στην προοπτική επανένταξης, με σχετική έρευνα της UK Trade and Business Commission να καταγράφει ότι περίπου τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις θεωρούν πως η επιστροφή στην ΕΕ θα είχε τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη δραστηριότητά τους.

Ενδεικτικά είναι και τα στοιχεία του Centre for European Reform, σύμφωνα με τα οποία οι εξαγωγές χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων έχουν υποχωρήσει κατά 21% μετά την αποχώρηση από την ΕΕ, ενώ οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων έχουν μειωθεί κατά 29%.

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι μελέτη του Productivity Institute, που δημοσιεύθηκε στις 20 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, η πλήρης επανένταξη στην ΕΕ θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να ενισχύσει την πραγματική οικονομική παραγωγή της Βρετανίας κατά περίπου 112 δισ. λίρες ετησίως. Αντίθετα, μια συμφωνία τύπου Ελβετίας θα απέφερε εκτιμώμενο όφελος 54 δισ. λιρών.

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Πρόκειται για οικονομικές προβολές και όχι για εγγυημένα κέρδη, ωστόσο αναδεικνύουν το μέγεθος των πιθανών οφελών μιας στενότερης ευρωπαϊκής σχέσης.

Ο Μπέρναμ ανοίγει την πόρτα της επιστροφής



Καθοριστική θεωρείται η στάση του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, ο οποίος υπέγραψε στις Βρυξέλλες νέα συμφωνία συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που περιλαμβάνει την άρση σημαντικών εμπορικών εμποδίων στα αγροδιατροφικά προϊόντα, τη διασύνδεση των συστημάτων εμπορίας εκπομπών και ένα πρόγραμμα κινητικότητας για νέους ηλικίας 18 έως 31 ετών.

Το τελευταίο θα επιτρέπει σε έως 100.000 νέους από κάθε πλευρά να ζουν, να εργάζονται και να σπουδάζουν προσωρινά στην άλλη, για διάστημα έως τριών ετών. Η συνολική συμφωνία εκτιμάται από τη βρετανική κυβέρνηση ότι θα μπορούσε να προσθέσει έως και 17 δισ. λίρες ετησίως στην οικονομία έως το 2040.

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Ο Μπέρναμ χαρακτήρισε τη συμφωνία μια νέα αρχή στις σχέσεις Βρετανίας και Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι η επόμενη χρονιά θα αξιοποιηθεί για τη διερεύνηση των μακροπρόθεσμων επιλογών συνεργασίας.

Προς το παρόν, πάντως, η κυβέρνηση εξακολουθεί να αποκλείει την επιστροφή στην ενιαία αγορά, την τελωνειακή ένωση και την ελεύθερη κυκλοφορία, ενώ δεν έχει ανακοινώσει επίσημο σχέδιο επανένταξης.

Αλλάζει και το πολιτικό σκηνικό



Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η επιστροφή στην Ευρώπη ενδέχεται να αποδειχθεί και εκλογικό πλεονέκτημα. Δημοσκόπηση της GB Omnibus σε 7.291 ψηφοφόρους, για λογαριασμό της Fortius Global, έδειξε ότι εάν οι Εργατικοί συμπεριλάβουν την επανένταξη στην ΕΕ στο επόμενο εκλογικό τους πρόγραμμα, η εκλογική τους απήχηση θα μπορούσε να αυξηθεί από 24,3% σε 31,5%.

Την ίδια στιγμή, η πολιτική αντιπαράθεση αναζωπυρώνεται, με τον λόρδο Μάικλ Γκόουβ να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην εκστρατεία υπέρ της παραμονής εκτός ΕΕ, ενώ το νέο κίνημα Get In! προετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει στην καμπάνια υπέρ της επιστροφής.

Ακόμη και μεταξύ όσων ψήφισαν υπέρ του Brexit το 2016 καταγράφονται σημάδια αλλαγής στάσης. Σχεδόν οι μισοί από τους ψηφοφόρους του Leave επιθυμούν πλέον στενότερη ευρωπαϊκή συνεργασία στο μεταναστευτικό, ενώ περίπου ένας στους τρεις τάσσεται υπέρ ισχυρότερων εμπορικών και αμυντικών δεσμών.