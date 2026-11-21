Συνολικά 127 κατοικίες επλήγησαν από την ισχυρή δόνηση, ενώ το εθνικό ινστιτούτο πολιτικής προστασίας αναφέρει πως τέσσερα σπίτια είναι ακατοίκητα

Σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών που έπληξε το βράδυ της Παρασκευής το κεντρικό Περού προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 15 ανθρώπων, ανακοίνωσε σήμερα το εθνικό ινστιτούτο πολιτικής προστασίας (INDECI).

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 19.09 τοπική ώρα (02.09 ώρα Ελλάδας το Σάββατο), 30 χλμ. βορειοδυτικά της πόλης Χουνίν και περίπου 300 χλμ. ανατολικά της Λίμας, σε βάθος 129 χιλιομέτρων, ανακοίνωσε το περουβιανό ινστιτούτο γεωφυσικής (IGP).

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Σύμφωνα με το INDECI, έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Χουνίν. Οι άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν στις πόλεις Ουάνουκο, Λίμα, Καγιάο και Πάσκο.

Συνολικά 127 κατοικίες επλήγησαν και τέσσερις είναι ακατοίκητες, οι περισσότερες στις πόλεις Χουνίν και Πάσκο.

Το περουβιανό ινστιτούτο γεωφυσικής ανακοίνωσε δύο νέους σεισμούς σήμερα στην Χουνίν, ο ένας μεγέθους 5 και ο άλλος 3,5 βαθμών.

Στις 18 Ιουλίου, σεισμός μεγέθους 5,1 βαθμών είχε πλήξει την περιφέρεια Χουνίν, προκαλώντας τον θάνατο έξι ανθρώπων και ζημιές σε πολλές κατοικίες.