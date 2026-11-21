Την είδηση του θανάτου του επιχειρηματία ανακοίνωσε επίσημα ο οίκος- Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στη Βασιλική Santa Croce in Gerusalemme

Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ιταλός επιχειρηματίας Paolo Bulgari, εγγονός του Σωτηρίου Μπούλγκαρι, του Έλληνα που ίδρυσε τον διάσημο οίκο κοσμημάτων πολυτελείας Bulgari.

Ο Paolo Bulgari, γιος του Giorgio Bulgari, υπηρέτησε για πολλά χρόνια ως πρόεδρος και ηγετικό στέλεχος της επιχείρησης, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη διεθνή της επέκταση και στην εδραίωσή της ως μία από τις κορυφαίες επωνυμίες στον κλάδο των ειδών πολυτελείας.

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Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε επίσημα ο οίκος μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας τον άνθρωπο που ανέλαβε τα ηνία του Ομίλου το 1984 και καθόρισε την αισθητική του ταυτότητα.

Η ανακοίνωση του οίκου Bulgari

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Paolo Bulgari, εγγονού του ιδρυτή της εταιρείας, Sotirio Bulgari, και Προέδρου του Ομίλου Bvlgari από το 1984.

Ο Paolo Bulgari ξεκίνησε τη συνεργασία του με τον πατέρα του το 1960, εξειδικευόμενος στη γνώση των πολύτιμων λίθων —στους οποίους υπήρξε ένας από τους κορυφαίους ειδικούς παγκοσμίως— και καλλιεργώντας την ευαισθησία και την αισθητική που βρίσκονται στη ρίζα του στιλ της Bvlgari.

Ως γνήσια δημιουργική φύση, αφοσιώθηκε στην τέχνη του και στην ανάδειξη νέων σχεδιαστών, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στον κόσμο του κοσμήματος.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους του και όλους όσοι είχαν την τιμή να μοιραστούν αυτό το ταξίδι μαζί του.

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“Τα πάντα μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης. Δεν υπάρχουν κανόνες στη δημιουργικότητα. Ποτέ.”

Σας ευχαριστούμε, κύριε Paolo. Η κληρονομιά σας θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές».

Οι ελληνικές ρίζες από την Παραμυθιά και η πορεία στη Ρώμη

Η ιστορία της αυτοκρατορίας Bulgari είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ελλάδα. Ιδρυτής της ήταν ο Σωτήριος Βούλγαρης (Sotirio Bulgari), ο οποίος γεννήθηκε το 1857 στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, γόνος οικογένειας αργυροχόων. Αφού μετανάστευσε στην Ιταλία το 1881, ίδρυσε το 1884 στη Ρώμη —στην εμβληματική πλέον Via dei Condotti— τον οίκο που έμελλε να παντρέψει την ελληνική τεχνοτροπία με την ιταλική φινέτσα.

Γεννημένος στη Ρώμη στις 8 Οκτωβρίου 1937, ο Paolo Bulgari μεγάλωσε κυριολεκτικά μέσα στα εργαστήρια της οικογένειας. Το 1960 εντάχθηκε επίσημα στην επιχείρηση, αφοσιωμένος στη μελέτη και την επιλογή των πολύτιμων λίθων.

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Η διεθνής επέκταση και η συμφωνία με την LVMH

Μαζί με τον αδελφό του, Nicola, ο Paolo Bulgari μετέτρεψε τον οικογενειακό οίκο σε παγκόσμιο σύμβολο πολυτέλειας. Υπό την καθοδήγησή του καθιερώθηκε η χαρακτηριστική «υπογραφή» της Bulgari, με τις τολμηρές γραμμές, τον χρυσό και τους ανατρεπτικούς, πολύχρωμους συνδυασμούς λίθων.

Τα κοσμήματά του κατέκτησαν τις μεγαλύτερες πρωτεύουσες και λατρεύτηκαν από αστέρες του Χόλιγουντ, με πιο εμβληματική περίπτωση την Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η οποία συνδέθηκε στενά με τον οίκο την περίοδο που γύριζε την «Κλεοπάτρα» στη Ρώμη.

Ένας σημαντικός σταθμός στην ιστορία της εταιρείας ήρθε το 2011, όταν η οικογένεια Bulgari πούλησε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στον γαλλικό κολοσσό ειδών πολυτελείας LVMH, σε ένα deal που άγγιξε τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το φιλανθρωπικό έργο και το τελευταίο «αντίο»

Πέρα από τη δημιουργική και επιχειρηματική του δράση, ο Paolo Bulgari ανέπτυξε έντονη κοινωνική δραστηριότητα. Το 2019 ίδρυσε το ίδρυμα «Fondazione Paolo Bulgari», με στόχο την καταπολέμηση της εκπαιδευτικής φτώχειας και την επαγγελματική κατάρτιση νέων σε υποβαθμισμένες συνοικίες της ιταλικής πρωτεύουσας — πρωτοστατώντας, μεταξύ άλλων, στην ανάπλαση της πλατείας Largo Mengaroni στην περιοχή Tor Bella Monaca.

Το τελευταίο «αντίο» στον Paolo Bulgari θα ειπωθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στις 11:00, στη Βασιλική Santa Croce in Gerusalemme στη Ρώμη.