Ο Τραμπ παρενέβη τηλεφωνικά στη συνάντηση και κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να αναλάβουν οι ίδιοι πρωτοβουλίες απευθείας επικοινωνίας με τον Ρώσο πρόεδρο

Την εκτίμηση ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιθυμεί να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και είναι έτοιμος να προχωρήσει σε συμφωνία μετέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στους Ευρωπαίους ηγέτες, παρεμβαίνοντας τηλεφωνικά σε συνάντηση που πραγματοποιούνταν στο Βερολίνο με τη συμμετοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως αναφέρει το AXIOS κατά την επιστροφή του από την Κίνα, την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος επικοινώνησε με τους απεσταλμένους του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι συνομιλούσαν με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο. Σύμφωνα με πρόσωπα που συμμετείχαν στη συνάντηση, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει κουραστεί από τον πόλεμο και θέλει να επιτευχθεί συμφωνία.

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«Ο Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, θέλει να κλείσει η συμφωνία, έχει κουραστεί από αυτό», φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ.

Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η πρόσφατη τριμερής σύνοδος με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο είχε προκαλέσει ανησυχία σε ευρωπαϊκές και ουκρανικές πλευρές ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια νέα εκδοχή της Διάσκεψης της Γιάλτας, με αποφάσεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς τη συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερόμενων. Αντίθετα, ο Τραμπ επιχείρησε να αξιοποιήσει τις επαφές του στην Κίνα για να ενισχύσει τις προσπάθειες επίτευξης ειρήνης στην Ευρώπη.

Η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Κίνα και το μήνυμα για την Ουκρανία

Ο Τραμπ συναντήθηκε την Πέμπτη με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου στην πόλη Σενζέν. Η συνάντηση δεν περιλαμβανόταν αρχικά στο πρόγραμμα, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος επιδίωξε να συζητήσει απευθείας με τον Ρώσο ομόλογό του τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

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Μπαίνοντας στην αίθουσα όπου τον περίμενε ο Ρώσος πρόεδρος, ο Τραμπ σχολίασε: «Ποιος είναι; Είναι φίλος μου».

POTUS 🤝 Putin “Who is he? He’s my friend.” 😂 https://t.co/obslKCL5km — Trump War Room (@TrumpWarRoom) November 19, 2026

Αργότερα, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Βερολίνο, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ ενημέρωσαν τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι ο Τραμπ είχε πιέσει τον Πούτιν να προχωρήσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντάς του ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για συμφωνία.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε και από τον Σι Τζινπίνγκ να συμβάλει στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου.

«Έστειλε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα και στους δύο, στον Πούτιν και τον Σι, σχετικά με την επιθυμία του για ειρήνη και θέλει να συνεργαστεί πολύ ενεργά και με τους δύο για να την πετύχει», δήλωσε ο Κούσνερ σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη.

Το παρασκήνιο των συνομιλιών στο Βερολίνο

Την ώρα που ο Τραμπ ολοκλήρωνε τις επαφές του στην Κίνα και επέστρεφε στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το AXIOS οι απεσταλμένοι του ξεκινούσαν τις συνομιλίες τους με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

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Κεντρικός στόχος των Γουίτκοφ και Κούσνερ ήταν να διαβεβαιώσουν τους συμμετέχοντες ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν προτίθεται να διαπραγματευτεί με τον Πούτιν ερήμην της Ευρώπης.

.@SEPeaceMissions and I had a very productive meeting today with German Chancellor @_FriedrichMerz and his National Security Advisor Günter Sautter. We updated them on @realDonaldTrump discussions in China and the latest efforts to achieve a just, lasting and durable peace in Ukraine. We continue to work in close coordination with Germany, Ukraine and our European partners to align our positions and prepare for the next round of negotiations. Chancellor Merz is a strong advocate for peace in Ukraine and a strong Euro-Atlantic alliance. We are grateful for his leadership, constructive engagement, and close partnership as we work together toward our shared goal of ending this terrible war and building a secure and prosperous future for Ukraine and Europe. Διαφήμιση November 19, 2026

«Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να καταλήξει σε συμφωνία έχοντας την Ευρώπη στο πλευρό του. Δεν επιδιώκει να επιβάλει κάτι μονομερώς», ανέφερε ο Κούσνερ.

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ παρενέβη τηλεφωνικά στη συνάντηση και κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να αναλάβουν οι ίδιοι πρωτοβουλίες απευθείας επικοινωνίας με τον Ρώσο πρόεδρο.

«Φρίντριχ, μπορείς να τηλεφωνήσεις στον Πούτιν και αυτό θα οδηγήσει σε συμφωνία», είπε απευθυνόμενος στον Γερμανό καγκελάριο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι ο Σι Τζινπίνγκ σέβεται τον Ζελένσκι και ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να προχωρήσει σε συμφωνία, προσθέτοντας πως ο Ουκρανός πρόεδρος μπορεί να πετύχει μια πολύ καλή συμφωνία.

Ευρωπαίος αξιωματούχος χαρακτήρισε ουσιαστικές τις συνομιλίες στο Βερολίνο, σε αντίθεση με τη σύνοδο στη Σενζέν, την οποία περιέγραψε ως μια συνάντηση κυρίως συμβολικού χαρακτήρα.

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«Θεωρούμε ότι υπάρχει καλός συντονισμός μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ουάσιγκτον θέλει την Ευρώπη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Ένας από τους βασικούς στόχους της αμερικανικής πλευράς είναι πλέον η άμεση εμπλοκή των Ευρωπαίων στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι επιδιώκουν να ξεκινήσει διάλογος ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Ρωσία για μια νέα συμφωνία ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Ο Πούτιν δήλωσε δημόσια για πρώτη φορά την Πέμπτη ότι είναι ανοιχτός στη συμμετοχή των Ευρωπαίων στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

«Κατανοούμε ότι δεν έχει νόημα να συζητάμε ζητήματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την Ευρώπη, χωρίς τη συμμετοχή τους», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η Ρωσία πρέπει να γνωρίζει τι είναι διατεθειμένες να συνεισφέρουν οι ευρωπαϊκές χώρες στις διαπραγματεύσεις.

Ο Ρώσος πρόεδρος άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο να παρουσιάσει επικαιροποιημένη πρόταση για μια συμφωνία ασφάλειας με την Ευρώπη. «Η ζωή αλλάζει, επομένως δεν έχει νόημα να επιστρέψουμε στις γεωπολιτικές πραγματικότητες της δεκαετίας του 1990», δήλωσε.

Νέος γύρος επαφών με τη συμμετοχή Ζελένσκι και ΝΑΤΟ

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης των Ευρωπαίων ηγετών στο Βερολίνο, οι Κούσνερ και Γουίτκοφ συνέχισαν τις συνομιλίες τους για αρκετές ώρες με τον Ζελένσκι και συμβούλους εθνικής ασφάλειας από τη Γερμανία, τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Πολωνία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ανώτεροι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Στόχος ήταν ο συντονισμός της επόμενης φάσης των επαφών με τη ρωσική πλευρά, οι οποίες ενδέχεται να πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα.

We met with Steve Witkoff @SEPeaceMissions, Jared Kushner @jaredkushner, and European national security advisors. It is important that cooperation between Europe, Ukraine, and America in the negotiation process is becoming closer. From the very beginning, Ukraine has advocated for this approach – maximum coordination among us on everything concerning European and Ukrainian security and our future. During the meeting, we focused on security guarantees that will serve as a real deterrent to Russia. We are counting on the American side to help organize the first multilateral meeting at the team level, with full European participation, as soon as possible. We discussed the possible parameters and agenda for such a meeting. We need to work quickly, and this is the only approach Ukraine is taking. The more actively the discussions move forward, the greater the chances of achieving real progress. I thank America, Europe, and all our partners who are helping. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 19, 2026

Παρά τις διπλωματικές κινήσεις, οι Ευρωπαίοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς το ενδεχόμενο η Μόσχα να αποδεχθεί στην πράξη τη συμμετοχή τους στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η αμερικανική πλευρά, πάντως, επιδιώκει να μεταφέρει στη Ρωσία την εικόνα μιας ενωμένης Ευρώπης, η οποία επιθυμεί την ειρήνη και είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία.

«Θα μεταφέρουμε επίσης στους Ρώσους ότι βλέπουμε δύναμη, ενότητα και αποφασιστικότητα στην Ευρώπη, αλλά και μια πραγματική επιθυμία για ειρήνη», δήλωσε ο Κούσνερ. Όπως πρόσθεσε, οι ΗΠΑ εργάζονται για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό των εμπλεκόμενων πλευρών, προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας.