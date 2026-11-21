Σύμφωνα με τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΝΕΝ, ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια που έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου, θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια

Πανελλαδική απεργία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, με μεγάλες κινητοποιήσεις σε εκπαίδευση, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Στην απεργία συμμετέχουν μαθητές, εκπαιδευτικοί, η ΑΔΕΔΥ και εργαζόμενοι από αρκετούς κλάδους.

Τα βασικά αιτήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο αφορούν τα προβλήματα στα σχολεία, ενώ παράλληλα οι διεκδικήσεις επεκτείνονται σε μισθούς, συλλογικές συμβάσεις και συνθήκες εργασίας.

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Σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ, «η απεργία της 25ης Νοεμβρίου αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς στη συλλογική προσπάθεια για αξιοπρεπείς μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες».

Στα βασικά αιτήματά της περιλαμβάνονται η αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και η διασφάλιση αξιοπρεπών όρων διαβίωσης και εργασίας για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί και στάση εργασίας στο μετρό, καθώς και στον ΗΣΑΠ. Οι γραμμές 1 και 2 του μετρό, καθώς και η πράσινη γραμμή του ΗΣΑΠ αναμένεται να λειτουργήσουν από τις 09:00 το πρωί έως και τις 18:00.

Παράλληλα, αναμένονται οι ανακοινώσεις των Σωματείων οδηγών των Λεωφορείων, Τρόλλεϊ, Ηλεκτρικού και Τραμ, σχετικά με την συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις.

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Όλο και περισσότερα Σωματεία, Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες ανακοινώνουν την συμμετοχή τους στις πανελλαδικές απεργιακές κινητοποιήσεις που αναμένονται την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου, σε περισσότερες από 60 πόλεις της χώρας.

Από μεριάς της, η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) κήρυξε 24ωρη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, καλώντας τους εργαζόμενους στο Δημόσιο Τομέα να σταθούν «απέναντι σε μια συνολική πολιτική που υποβαθμίζει τη μισθωτή εργασία, διαλύει θεμελιώδη δικαιώματα και υπονομεύει τη λειτουργία του δημόσιου τομέα».

Στην σχετική ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ ζητά «την εφαρμογή πολιτικών που θα δώσουν ουσιαστικές απαντήσεις στα οξυμένα οικονομικά, εργασιακά και κοινωνικά προβλήματα» με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι υπάλληλοι.

Μαζί με 13 Ομοσπονδίες και 28 Εργατικά Κέντρα, το παρόν στις συγκεντρώσεις θα δώσουν και οι μαθητές, στηρίζοντας τα αιτήματα των εργαζομένων.

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Μαζικές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματιστεί για τις 25 Νοεμβρίου σε περισσότερες από 60 πόλεις της χώρας, με τα καλέσματα να έχουν ως εξής:

Αθήνα, 10:30, Προπύλαια

, Θεσσαλονίκη, 10:30, Άγαλμα Βενιζέλου

Πειραιάς, 10:00, πλατεία Δημοτικού Θεάτρου

Πάτρα, 10:30, Εργατικό Κέντρο

Αγιος Νικόλαος, 11:00, πλατεία Ελ. Βενιζέλου

Αγρίνιο, 10:30, κεντρική πλατεία

Αίγιο, 10:30, Τρίγωνη πλατεία

Αλιβέρι, 10:30, πεζόδρομος

Αλεξανδρούπολη, 11:00, δημαρχείο

Αμαλιάδα, 9:00, Εργατικό Κέντρο

Άμφισσα, 10:00, πλατεία Λαού

Αργοστόλι, 10:30, πλατεία Βαλλιάνου

Άργος, 10:30, πλατεία Αγίου Πέτρου

Άρτα, 10:00, Εργατικό Κέντρο Άρτας

Αταλάντη, 11:00, κεντρική πλατεία

Βέροια, 10:30, πλατεία Δημαρχείου

Βόλος, 10:30, πλατεία Ελευθερίας

Γιάννενα, 10:00, Εργατικό Κέντρο

Γιαννιτσά, 11:00, πλατεία ΕΠΟΝ (πεζόδρομος)

Γρεβενά, 11:00, κεντρική πλατεία

Δράμα, 10:30, κεντρική πλατεία

Έδεσσα, 11:00, πλατεία Μικρών Καταρρακτών

Ελασσόνα, 11:00, κεντρική πλατεία

Ελευσίνα, 10:30, πλατεία Ηρώων

Ζάκυνθος, 10:30, πλατεία Αγίου Μάρκου

Ηγουμενίτσα, 10:30, πλατεία Δημαρχείου

Ηράκλειο, 10:00, πλατεία Ελευθερίας

Θήβα, 10:30, κεντρική πλατεία

Ιεράπετρα, 11:00, κεντρική πλατεία

Ικαρία, 11:30, πλατεία Ευδήλου

Ιστιαία, 11:00, κεντρική πλατεία

Καβάλα, 11:00, πλατεία Καπνεργάτη

Καλαμάτα, 10:30, πεζόδρομος Αριστομένους (ιστορικό δημαρχείο)

Καρδίτσα, 12:00, κεντρική πλατεία

Κέρκυρα, 11:00, Εργατικό Κέντρο

Καστοριά, 11:00, κτίριο Αντιπεριφέρειας

Κατερίνη, 5:30, πλατεία Ελευθερίας

Κοζάνη, 10:30, κεντρική πλατεία

Κομοτηνή, 11:00, κεντρική πλατεία

Κόρινθος, 10:30, πεζόδρομος Εθνικής Αντίστασης, μπροστά στη ΔΕΗ

Κορωπί, 10:30, πλατεία Ελευθερίας

Κως, 10:30, πλατεία Ελευθερίας

Λαμία, 11:00, πλατεία Πάρκου

Λάρισα, 10:30, κεντρική πλατεία

Λευκάδα, 11:00, πλατεία Αγίου Μηνά

Λήμνος, 10:30, λιμάνι

Λιβαδειά, 10:30, κεντρική πλατεία

Λουτράκι, 10:00, πλατεία ΟΣΕ

Μαντούδι, 10:30, κεντρική πλατεία

Μολάοι, 11:30, πύλη Νοσοκομείου

Μυτιλήνη, 11:00, πλατεία Σαπφούς

Νάουσα, 10:00, δημαρχείο

Ναύπακτος, 10:00, κεντρική πλατεία

Ξάνθη, 11:00, κεντρική πλατεία

Ορεστιάδα, 11:00, κεντρική πλατεία

Πρέβεζα, 10:30, παλιά ΚΤΕΛ

Πτολεμαΐδα, 10:00, κεντρική πλατεία

Πύργος, 11:00, κεντρική πλατεία (Σάκη Καράγιωργα)

Ρέθυμνο, 10:30, δημαρχείο

Ρόδος, 10:30, Εργατικό Κέντρο

Σέρρες, 10:30, πλατεία Ελευθερίας

Σκόπελος, 10:30, παραλία

Σπάρτη, 10:30, κεντρική πλατεία

Τρίκαλα, 11:00, κεντρική πλατεία

Τρίπολη, 10:30, πλατεία Πετρινού

Φλώρινα, 11:00, πλατεία Μόδη

Χαλκίδα, 10:30, πλατεία Δικαστηρίων

Χανιά, 10:00, Δημοτική Αγορά

Χίος, 11:00, πλατεία Βουνακίου

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Επιπλέον, το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ), αποφάσισε να συμμετάσχει στην απεργιακή κινητοποίηση πραγματοποιώντας στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας, έως τις 09:00 και από τις 18:00, έως την λήξη των προγραμματισμένων δρομολογίων των συρμών.

Υπογραμμίζεται πως στις απεργιακές κινητοποιήσεις θα συμμετάσχουν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΝΕΝ, ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, «παγώνοντας» τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια που έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου.