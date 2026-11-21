Από το περιστατικό με την πτώση του στύλου ηλεκτροδότησης στο λεωφορείο που μετέφερε μαθητές δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές

Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην Φλώρινα όταν ένας στύλος ηλεκτροδότησης έπεσε πάνω σε ένα λεωφορείο που μετέφερε μαθητές.

Η κολόνα χτύπησε το παρμπρίζ του λεωφορείου, θρυμματίζοντάς το, και στη συνέχεια διαπέρασε το πλαϊνό τζάμι. Η κορυφή της κατέληξε μέσα στο όχημα, ωστόσο οι θέσεις σε εκείνο το σημείο ήταν ευτυχώς άδειες. Η μαρτυρία του οδηγού του λεωφορείου είναι χαρακτηριστική του εφιάλτη που έζησαν όλοι μέσα στο λεωφορείο.

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«Ευτυχώς δεν καθόταν κάποιο παιδί σε εκείνα τα καθίσματα»

Παρά τον τρόμο που βίωσαν οι επιβάτες, από το περιστατικό δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές.

Ο οδηγός του λεωφορείου περιγράφει: «Εκτελούσα το δρομολόγιο από Μεσοχώρι Μαρίνα να αφήσω παιδιά. Κάποια στιγμή στον δρόμο μία κολόνα μου έκλεισε τον δρόμο. Προσπάθησα να σταματήσω αλλά ήταν πάρα πολύ κοντά και δεν πρόλαβα, ίσα που έβαλα το πόδι στο φρένο. Με χτύπησε στο παρμπρίζ. Μετά δεν ξέρω πώς γύρισε από την άλλη μεριά. Έσπασε ένα τζάμι. Είχε μπει μέσα η κολόνα. Ευτυχώς δεν καθόταν κάποιο παιδί σε εκείνα τα καθίσματα γιατί τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα, πολύ χειρότερα», δήλωσε στο MEGA.

«Τα παιδιά μέσα τρομάξανε. Άνοιξα τις πόρτες, κατεβήκανε κάτω, κατέβηκα κι εγώ. (…) Ήρθε άλλο λεωφορείο, πήρε τους μαθητές, πήγε στο σχολείο τους. Όλα καλά», πρόσθεσε ο οδηγός.