Ο σκηνοθέτης έχει ήδη προσφέρει 175 εκατομμύρια δολάρια στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας για την ενίσχυση της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία

«Πριν από πολύ καιρό, σ’ έναν γαλαξία πολύ πολύ μακρινό….»

Κάπως έτσι ξεκίνησε to 1977, μαζί με τους τίτλους αρχής των Star Wars και το μουσικό χαλί του Τζον Γουίλιαμς, να δημιουργείται ο μαγικός κόσμος του Τζορτζ Λούκας που εξακολουθεί να συντροφεύει δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

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Κορυφαίος σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός, δημιουργός του «Πολέμου των Άστρων», συνδημιουργός του εμβληματικού «Ιντιάνα Τζόουνς», δαιμόνιος επιχειρηματίας με περιουσία που αγγίζει τα 5,5 δισ. δολάρια και ευεργέτης με δωρεές άνω των 200 εκατομμυρίων.

Είναι ο άνθρωπος που από μια μικρή ταινία για τη νεανική ζωή στην Αμερική, κατάφερε να μετατρέψει την αστείρευτη φαντασία του σε ένα παγκόσμιο κινηματογραφικό σύμπαν δισεκατομμυρίων.

Το σοβαρό τροχαίο που του άλλαξε τη ζωή

Μοναδικός γιος μιας μεσοαστικής οικογένειας, ο Τζορτζ Λούκας γεννήθηκε στις 14 Μαΐου 1944, στο Μοντέστο της Καλιφόρνιας. Ο πατέρας του διατηρούσε κατάστημα ειδών γραφείου, ενώ η μητέρα του βοηθούσε στην οικογενειακή επιχείρηση. Μεγάλωσε με τρεις αδελφές και ήταν, θυμάται συχνά στις συνεντεύξεις του, ένα παιδί ντροπαλό, αδύνατο, μαθητής μέτριος και αντιδημοφιλής. Προτιμούσε τα κινούμενα σχέδια και τις περιπέτειες επιστημονικής φαντασίας, αντί μια βόλτα με συνομήλικους φίλους.

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Γι αυτό και φρόντιζε να περνά ατελείωτες ώρες μόνος του, φτιάχνοντας αυτοσχέδια παιχνίδια. Ένα ταλέντο που τον ακολούθησε μέχρι τα εφηβικά του χρόνια. Τότε που εργαζόταν στην κατασκευή αγωνιστικών αυτοκινήτων. Αυτό ήταν άλλωστε και το μεγάλο του όνειρο. Να γίνει επαγγελματίας οδηγός αγώνων ταχύτητας. Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα όμως, που λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή, τον έκανε ν’ αλλάξει ρότα.

Αρχικά φοίτησε στο Modesto Junior College, όπου παρακολούθησε μαθήματα Ανθρωπολογίας ενώ στη συνέχεια γράφτηκε στη σχολή κινηματογράφου. Χωρίς κανένα πλάνο. Ένας φίλος του ήταν αυτός που τον έπεισε να δώσουν μαζί εξετάσεις, γιατί βαριόταν να πάει μόνος. Αυτό ήταν. Ο Τζόρτζ Λούκας, είχε ανακαλύψει το μεγάλο του πάθος και ήταν πραγματικά καλός σε αυτό. «Από εκεί και πέρα όλα πήραν τον δρόμο τους», θα πει.

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«Η αποτυχία είναι μια άλλη λέξη για την εμπειρία»

Ο Λούκας που ως νέος δημιουργός θαύμαζε τον Ακίρα Κουροσάβα, τον Στάνλεϊ Κιούμπρικ και τον Ρίτσαρντ Λέστερ -διάσημοι σκηνοθέτες και οι τρεις- κατάφερε όχι απλώς να τους φτάσει, αλλά και να γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Κι αυτό γιατί δεν δημιούργησε απλώς έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους μύθους, δημιούργησε μια από τις ισχυρότερες εμπορικές μηχανές στην ιστορία του σινεμά, με τη «βοήθεια» των Λουκ Σκάιγουόκερ, Ντάρθ Βέιντερ και Ιντιάνα Τζόουνς.

Δεν ήταν όμως πάντα εύκολα τα πράγματα, όπως έχει αποκαλύψει και ο ίδιος… «Τα πρώτα έξι χρόνια ήταν απελπιστικά. Θυμάμαι να σκέφτομαι “Μα γιατί το κάνω αυτό;”» Όμως συνέχιζε να το κάνει γιατί το μότο της ζωής του είναι πως η αποτυχία είναι μια άλλη λέξη για την εμπειρία. Σε συνέντευξη που παραχώρησε το 2013, λίγο μετά την απονομή του Εθνικού Μεταλλίου Τεχνών στον Λευκό Οίκο από τον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, μια ύψιστη διάκριση για καλλιτέχνες και προστάτες των τεχνών, έχει δηλώσει χαρακτηριστικά:

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«Η αποτυχία είναι προφανώς πολύ πιο διδακτική από την επιτυχία. Είναι απαραίτητο στοιχείο της δημιουργικότητας γι’ αυτό και είναι εξαιρετικά σημαντική. Κι εγώ έχω γνωρίσει πολύ περισσότερες αποτυχίες από ό,τι επιτυχίες.»

Τελικά, το Star Wars τον καθιέρωσε. Το έργο του που εκτυλίσσεται σ’ ένα μακρινό γαλαξία και γράφεται πάντα χειρόγραφα, αγαπήθηκε από το κοινό και τους κριτικούς. Το ίδιο και όλα τα επόμενα. Απέσπασαν δεκάδες βραβεία της Ακαδημίας Όσκαρ, ενώ έσπασαν κάθε εισπρακτικό ρεκόρ της εποχής τους. Ενδεικτικά, μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας…

Το Star Wars: The Phantom Menace, το 1999, ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις

Το Star Wars: Revenge of the Sith, το 2005, συγκέντρωσε 906 εκατ. δολάρια

Η πρώτη ταινία Star Wars: A New Hope το 1977 που γυρίστηκε με προϋπολογισμό περίπου 11 εκατομμυρίων δολαρίων, απέφερε παγκοσμίως περισσότερα από 775 εκατομμύρια, ενώ

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Το American Graffiti με κόστος μόλις 777.000 δολάρια, πολλαπλασίασε κατά 180 φορές το κόστος παραγωγής και έφτασε σε εισπράξεις τα 140 εκατομμύρια.

«Αφιερώνω το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας μου στη βελτίωση της εκπαίδευσης»

Ο Τζόρτζ Λούκας που -σύμφωνα με τη λίστα Forbes- συγκαταλέγεται στους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη, για κάποιους θεωρείται περισσότερο επιχειρηματίας από κινηματογραφιστής. Και μάλιστα κορυφαίος. Το 1969 ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής American Zoetrope μαζί με τον Φράνσις Φορντ Κόπολα αν και μόλις δύο χρόνια μετά έλυσαν τη συνεργασία τους. Την ίδια χρονιά, το 1971, έφτιαξε την εταιρεία παραγωγής Lucasfilm, με την οποία γύρισε όλα τα Indiana Jones και τα Star Wars. Στη συνέχεια, δημιούργησε τις θυγατρικές εταιρείες οπτικών εφέ Industrial Light & Magic και Skywalker Sound, ενώ δεν σταμάτησε εκεί. Δημιούργησε το τμήμα γραφικών υπολογιστών το οποίο πούλησε στον Στηβ Τζομπς το 1986, έναντι 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Και κάπως έτσι άρχισε να γεμίζει τους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Τόσο πολύ που βρέθηκε να μετρά εννέα μηδενικά. Γι αυτό και το 2010, υπέγραψε το The «Giving Pledge». Την πρωτοβουλία που πήραν από κοινού οι Γουόρεν Μπάφετ και Μπιλ Γκέιτς, σύμφωνα με την οποία οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να δωρίσουν το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας τους για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Είτε πριν, είτε μετά από τον θάνατό τους. Ο ίδιος, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Μέλοντι Χόμπσον, έγραφε τότε…

«16 Ιουλίου 2010

Όταν ήμουν στο λύκειο, ένιωθα σαν να βρίσκομαι σε ένα κενό, απλώς περιμένοντας να περάσει ο χρόνος. Είχα περιέργεια για τον κόσμο, αλλά βαριόμουν. Δεν ήταν ένα περιβάλλον που ευνοούσε τη μάθηση. Ήμουν τυχερός που ανακάλυψα τον δικό μου δρόμο και τη δική μου γλώσσα.»

Όσο έχω τους πόρους στη διάθεσή μου, θα επιδιώκω να ανεβάζω τον πήχη για τις μελλοντικές γενιές μαθητών και σπουδαστών κάθε ηλικίας. Αφιερώνω το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας μου στη βελτίωση της εκπαίδευσης.»

Και το πράττει σε κάθε ευκαιρία, μέσα από το «Εκπαιδευτικό ίδρυμα George Lucas», που δραστηριοποιείται φιλανθρωπικά στον χώρο της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, έχει δωρίσει μεταξύ άλλων:

175 εκατομμύρια δολάρια στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (USC) για τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων και την ενίσχυση της σχολής

25 εκατομμύρια δολάρια στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο (Laboratory Scools) για τη δημιουργία ενός νέου κτιρίου καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, καθώς και

10 εκατομμύρια δολάρια για την ισότητα στη Σχολή Κινηματογράφου του USC, με σκοπό την υποστήριξη Αφροαμερικανών και Ισπανόφωνων φοιτητών

Αριθμοί εντυπωσιακοί, άπιαστο όνειρο για τον περισσότερο κόσμο. Κι όμως, όταν τον ρώτησαν από την «Ακαδημία Επιτευγμάτων», έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει ως στόχο να εμπνέει τις νεότερες γενιές, ποιο είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά του, εκείνος απάντησε… «Το σημαντικότερο πράγμα για μένα είναι ότι έχω μεγαλώσει τρία παιδιά». Στη συνέχεια απέκτησε και τέταρτο!