Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι θα δρομολογήσει λεωφορεία, τα οποία θα υποκαταστήσουν τα επηρεαζόμενα σιδηροδρομικά δρομολόγια

Προσωρινές τροποποιήσεις και αναστολές στα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου της Πάτρας τίθενται σε ισχύ από την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης της σιδηροδρομικής υποδομής στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αγίου Διονυσίου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, οι εργασίες πραγματοποιούνται από τον Διαχειριστή Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ), και θα επηρεάσουν την κυκλοφορία και στους δύο κλάδους του Προαστιακού.

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Ποια δρομολόγια αναστέλλονται

Ειδικότερα, από την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στις 07:00 έως και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, αναστέλλεται πλήρως η κυκλοφορία των σιδηροδρομικών δρομολογίων τόσο στον βόρειο όσο και στον νότιο κλάδο.

Οι γραμμές που επηρεάζονται είναι:

Βόρειος κλάδος: Πάτρα – Ρίο.

Πάτρα – Ρίο. Νότιος κλάδος: Πάτρα – Άγιος Ανδρέας – Καμίνια.

Από το Σάββατο 28 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026, οι τροποποιήσεις θα συνεχιστούν, αλλά θα αφορούν μόνο τον βόρειο κλάδο.

Συγκεκριμένα, τα δρομολόγια στη γραμμή Πάτρα – Ρίο θα παραμείνουν σε αναστολή, ενώ στον νότιο κλάδο, στη διαδρομή Πάτρα – Άγιος Ανδρέας – Καμίνια, η σιδηροδρομική κυκλοφορία θα επανέλθει κανονικά.

Πάτρα: Λεωφορεία στη θέση των τρένων

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών και τη διατήρηση της συγκοινωνιακής σύνδεσης κατά τη διάρκεια των εργασιών, η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι θα δρομολογήσει λεωφορεία, τα οποία θα υποκαταστήσουν τα επηρεαζόμενα σιδηροδρομικά δρομολόγια.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής για τη διαχείριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ενώ θα ενημερώσει το επιβατικό κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη σχετικά με την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Πού μπορούν να ενημερωθούν οι επιβάτες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια και τις αλλαγές, οι επιβάτες μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους εκδοτήρια εισιτηρίων, να καλούν στο 14511 ή να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της Hellenic Train, www.hellenictrain.gr.