Εκατοντάδες κλεμμένα και παραποιημένα αυτοκίνητα, πολυτελή οχήματα που είχαν φορτωθεί σε κοντέινερ με προορισμό το Ισραήλ, αλλά και ένα σκάφος αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ εντόπισαν οι ελληνικές Αρχές στο πλαίσιο δύο μεγάλων διεθνών αστυνομικών επιχειρήσεων κατά της διακίνησης κλεμμένων οχημάτων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ), στη χώρα μας εντοπίστηκαν συνολικά 268 κλεμμένα ή πλαστογραφημένα οχήματα, ενώ η συνολική αξία των οχημάτων και του σκάφους που κατασχέθηκαν ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

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Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων συνελήφθησαν 13 άτομα για υποθέσεις κλοπών, υπεξαιρέσεων και πλαστογραφιών οχημάτων. Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ακόμη 81 παράτυπων μεταναστών και οκτώ διακινητών.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των διεθνών επιχειρήσεων «JAD MOBILE 9» της FRONTEX και «CAR BACK II» της INTERPOL, στις οποίες συμμετείχαν αστυνομικές υπηρεσίες από δεκάδες χώρες.

Η ελληνική συμμετοχή περιλάμβανε ελέγχους σε μεγάλα αστικά κέντρα, λιμάνια και συνοριακά σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οχήματα που είχαν κλαπεί στο εξωτερικό και επιχειρούνταν να μεταφερθούν σε άλλες χώρες με παραποιημένα στοιχεία κυκλοφορίας ή πλαστά έγγραφα.

Πολυτελή αυτοκίνητα σε κοντέινερ με προορισμό το Ισραήλ

Μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις αποκαλύφθηκε στο λιμάνι του Πειραιά. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν τρία κλεμμένα υπερπολυτελή αυτοκίνητα συνολικής αξίας 250.000 ευρώ.

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Τα οχήματα είχαν κλαπεί από τη Γερμανία, τη Σλοβακία και την Αυστρία και είχαν ήδη τοποθετηθεί σε εμπορευματοκιβώτια, με σκοπό τη μεταφορά τους στο εξωτερικό.

Τελικός προορισμός τους ήταν το Ισραήλ, ωστόσο η επιχείρηση μεταφοράς τους αποτράπηκε μετά τον εντοπισμό τους από τις ελληνικές Αρχές.

Η υπόθεση αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο κλεμμένα αυτοκίνητα μεγάλης αξίας μπορούν να διακινούνται μέσω εμπορικών μεταφορών, με τα λιμάνια να αποτελούν κρίσιμα σημεία για τον εντοπισμό τους.

Στον Έβρο επιχείρησαν να περάσουν τρία πολυτελή αυτοκίνητα με πλαστά έγγραφα

Μία ακόμη υπόθεση αποκαλύφθηκε στον Συνοριακό Σταθμό Κήπων του Έβρου, όπου συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Γαλλίας και ένας υπήκοος Λιβάνου.

Οι τρεις άνδρες επιχείρησαν να μεταφέρουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τρία υπεξαιρεμένα πολυτελή οχήματα αξίας 100.000 ευρώ, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα.

Η προσπάθειά τους εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο στον συνοριακό σταθμό, με αποτέλεσμα τη σύλληψή τους και την κατάσχεση των οχημάτων πριν περάσουν τα σύνορα.

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Εξαρθρώθηκαν οργανώσεις στη Δυτική Αττική και στο Λαύριο

Σημαντικά αποτελέσματα προέκυψαν και από τις έρευνες των Αρχών στο εσωτερικό της χώρας.

Στη Δυτική Αττική, αστυνομικοί της τοπικής Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση, η οποία, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πραγματοποιούσε συστηματικές κλοπές αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης, ενώ εξιχνιάστηκαν συνολικά 19 περιπτώσεις κλοπών.

Αντίστοιχα, στο Λαύριο εξαρθρώθηκε ακόμη μία εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να δραστηριοποιούνταν τόσο στις κλοπές οχημάτων όσο και στην αφαίρεση εξωλέμβιων μηχανών από σκάφη.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα κλοπιμαία διοχετεύονταν στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων και στην Αλβανία. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τέσσερα μέλη της οργάνωσης, ενώ εξιχνιάστηκαν πέντε κλοπές οχημάτων και 18 κλοπές εξωλέμβιων μηχανών.

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Παράλληλα, στο Διδυμότειχο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε πολυτελές αυτοκίνητο που είχε κλαπεί από την Ισπανία και έφερε πλαστά στοιχεία κυκλοφορίας.

Πάνω από 5 εκατ. ευρώ η αξία των οχημάτων και του σκάφους

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ αποτυπώνουν την έκταση των ελέγχων. Στην Ελλάδα εξετάστηκαν συνολικά 354 οχήματα, από τα οποία εντοπίστηκαν 268 κλεμμένα ή πλαστογραφημένα. Επιπλέον, κατασχέθηκε ένα σκάφος αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο εντοπίστηκαν συνολικά 710 οχήματα, ενώ σε παγκόσμια κλίμακα ο αριθμός έφτασε τα 1.987.

Οι έλεγχοι στην ελληνική επικράτεια πραγματοποιήθηκαν στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Κατερίνη, το Κιλκίς, τη Λάρισα, τον Βόλο και τη Θράκη, καθώς και στους συνοριακούς σταθμούς Μέρτζανης, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Κήπων, Καστανιών και Κακαβιάς.

Πέρα από τις 13 συλλήψεις που αφορούν υποθέσεις κλοπών, υπεξαιρέσεων και πλαστογραφιών οχημάτων, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων συνελήφθησαν ακόμη 81 παράτυποι μετανάστες και οκτώ διακινητές.

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Εργαστηριακοί έλεγχοι σε 90 οχήματα μέσα σε δύο εβδομάδες

Καθοριστική ήταν και η συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, στελέχη της οποίας εξέτασαν εργαστηριακά περίπου 90 οχήματα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μέσα σε δύο εβδομάδες.

Τον συντονισμό της ελληνικής συμμετοχής είχε το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Είχαν προηγηθεί στοχευμένες εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις των αστυνομικών υπηρεσιών που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις.

Στους ελέγχους συνέδραμαν υπηρεσίες της Άμεσης Δράσης, της Ασφάλειας, περιφερειακές αστυνομικές διευθύνσεις και υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης.

Σημαντική ήταν επίσης η συμμετοχή της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, η οποία διευκόλυνε την επικοινωνία των Αρχών με τις ασφαλιστικές εταιρείες και συνέβαλε στη μεταφορά των κατασχεμένων οχημάτων.

Η επιχείρηση «JAD MOBILE 9» πραγματοποιήθηκε υπό την ηγεσία της FRONTEX, με την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Πολωνία να έχουν ρόλο συντονισμού. Η επιχείρηση «CAR BACK II» υλοποιήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο υπό την INTERPOL, έπειτα από πρωτοβουλία των καναδικών Αρχών.

Στις δύο επιχειρήσεις συμμετείχαν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες από την Ευρώπη, την Αφρική, την Αμερική και τη Μέση Ανατολή, καθώς και οι οργανισμοί EUROPOL, FRONTEX και INTERPOL.