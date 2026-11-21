Έμφαση δίνεται και στην ψυχολογική υποστήριξη της σχολικής κοινότητας, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε παρουσία ανήλικων μαθητών

Σε ψυχιατρική κλινική στο Δαφνί μεταφέρθηκε, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ο 44χρονος βοηθός του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου, ο οποίος συνελήφθη την Παρασκευή, μετά από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη κατακράτηση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 44χρονος, μέλος του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), μπήκε σε αίθουσα του σχολείου την ώρα του μαθήματος, όπου βρίσκονταν μαθητές και μία 26χρονη εκπαιδευτικός.

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Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, ο άνδρας κλείδωσε την πόρτα της αίθουσας, κατέβασε το παντελόνι του και επέδειξε τα γεννητικά του όργανα. Στη συνέχεια, φέρεται να πλησίασε τη δασκάλα και να τη φίλησε μπροστά στους μαθητές.

Στο σημείο παρενέβησαν άλλοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κατάφεραν να ξεκλειδώσουν την αίθουσα και να απομακρύνουν με ασφάλεια την εκπαιδευτικό και τα παιδιά.

Μετά την καταγγελία ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον 44χρονο. Στη συνέχεια ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, που έδωσε εντολή για την ψυχιατρική εξέτασή του.

Η παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κινητοποιήθηκε μετά την καταγγελία, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου.

Με παρέμβαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, η υποδιευθύντρια της σχολικής μονάδας προσήλθε στην Αστυνομία και κατέθεσε για όσα συνέβησαν, καθώς ο διευθυντής απουσίαζε με κανονική άδεια.

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Παράλληλα, ζητήθηκε να υποβληθεί αναφορά στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να εξεταστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και το ενδεχόμενο τέλεσης επιπλέον αξιόποινων πράξεων.

Ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές και εκπαιδευτικούς

Έμφαση δίνεται και στην ψυχολογική υποστήριξη της σχολικής κοινότητας, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε παρουσία ανήλικων μαθητών.

Η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε τον αρμόδιο Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής, ο οποίος επισκέφθηκε τη σχολική μονάδα. Παράλληλα, συνεδρίασε ο Σύλλογος Διδασκόντων για τη διαχείριση της κατάστασης.

Από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου προγραμματίζεται παρέμβαση του Συμβούλου Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης και ψυχολόγων, με σκοπό την παροχή υποστήριξης στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στο υπόλοιπο προσωπικό.

Τέλος, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής αναμένεται να προχωρήσει στις προβλεπόμενες διοικητικές και πειθαρχικές ενέργειες για τον 44χρονο, με βασική προτεραιότητα την προστασία των παιδιών και την ασφαλή λειτουργία του σχολείου.