Ο γεωλόγος Γιώργος Καρβούνης επέλεξε να μην απαντήσει στη δέκατη πέμπτη ερώτηση για το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ και αποχώρησε από το τηλεπαιχνίδι με το ποσό των 30.000 ευρώ

Αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πρόκληση του τηλεπαιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» βρέθηκε ο παίκτης Γιώργος Καρβούνης. Ο διαγωνιζόμενος έφτασε μέχρι την τελευταία ερώτηση, διεκδικώντας το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ, με την τελική του απόφαση να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.

Ο Γιώργος Καρβούνης είχε εμφανιστεί και σε προηγούμενο επεισόδιο του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Κατάφερε να φτάσει στην 7η ερώτηση των 2.000 ευρώ χωρίς να χρειαστεί καμία βοήθεια.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Στην εκπομπή της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου 2026, ο παίκτης επέστρεψε στο πλατό, συνεχίζοντας την προσπάθειά του να ανέβει όσο πιο ψηλά γίνεται στην κλίμακα των χρηματικών επάθλων.

Τελικά, ο γεωλόγος αποφάσισε να αποχωρήσει την τελευταία στιγμή, επιλέγοντας να φύγει από το τηλεπαιχνίδι με το ποσό των 30.000 ευρώ.

Πριν ξεκινήσει, είχε δηλώσει πως στόχος του ήταν να φτάσει στην κορυφή και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο. «Ήρθα να σας πάρω τις 100.000», ανέφερε χαρακτηριστικά απαντώντας σε ερώτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου, με τον παρουσιαστή να σχολιάζει: «Το λες έτσι παντελονάτα;». «Ε, ναι, δωρεάν είναι», απάντησε με χιούμορ ο Γιώργος Καρβούνης.

Ο παίκτης έφτασε μέχρι τη 15η ερώτηση: «Ο πρώτος τουρίστας στο διάστημα ήταν ο Αμερικανός επιχειρηματίας…». Οι επιλογές που είχε μπροστά του ήταν: «Α. Ρίτσαρντ Γκάριοτ, Β. Μαρκ Σάτλγουορθ, Γ. Γκρεγκ Όλσεν, Δ. Ντένις Τίτο».

Παρά την εντυπωσιακή του πορεία, ο Γιώργος Καρβούνης δεν ήταν σίγουρος για τη σωστή απάντηση – η οποία ήταν η τελευταία επιλογή – και επέλεξε να μην πάρει το ρίσκο και αποχώρησε με 30.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο παίκτης συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο δυνατούς που έχουν περάσει ποτέ από το τηλεπαιχνίδι.