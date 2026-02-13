Για τις οικονομικές δυσκολίες που βιώνει, τη στάση της απέναντι στη μοναξιά και την επιθυμία της να συμμετάσχει στο τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει Εκατομμυριούχος» μίλησε με ειλικρίνεια η Μαρία Κωνσταντάρου στην εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά.

Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε ότι τα οικονομικά της προβλήματα συνδέονται με τη χαμηλή σύνταξη που λαμβάνει, ενώ έχει αναγκαστεί να πουλήσει αντικείμενα αξίας από την προσωπική της συλλογή για να ανταπεξέλθει. Περιέγραψε επίσης πώς βιώνει το παρόν, λέγοντας ότι δεν νιώθει να έχει λόγο ύπαρξης πέρα από απλά πράγματα που της δίνουν χαρά, όπως η θάλασσα και το κολύμπι.

«Λεφτά θέλω. Παίρνω σύνταξη 785 ευρώ κι ό,τι ήταν να πουληθεί πουλήθηκε. Είχα ωραία πράγματα από την οικογένεια, είχα πίνακες του Τσαρούχη, του Μποστ και αντίκες. Για μερικά πράγματα, όπως για τους πίνακες του Τσαρούχη, με ένοιαζε. Τελείωσαν αυτά, τελειώνουν και τα λεφτά, λες τι θα κάνω», είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Κωνσταντάρου.

Αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή, σημείωσε ότι δεν έχει νιώσει ποτέ μοναξιά, παρότι δεν είχε μόνιμο σύντροφο στο πλευρό της. «Ήμουν πολύ ανεξάρτητη. Μοναξιά δεν έχω νιώσει ποτέ μου, δεν ξέρω τι είναι, επειδή ήμουν μοναχοπαίδι και ανέπτυξα κάποιες άμυνες χωρίς να το καταλαβαίνω», ανέφερε. Τόνισε ακόμη ότι προτιμά τη συντροφιά ανθρώπων με τους οποίους μπορεί να επικοινωνεί ουσιαστικά.

Η έκπληξη από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως έχει υποβάλει αίτηση εδώ και τρία χρόνια για να συμμετάσχει στον «Εκατομμυριούχο», χωρίς ωστόσο να έχει λάβει απάντηση. «Θέλω να πάρω μέρος στον Εκατομμυριούχο, αλλά δεν με παίρνουν. Θέλω λεφτά και νομίζω ότι έχω ελπίδες μέχρι 5.000€. Ίσως επειδή είμαι μεγάλη, ίσως επειδή είμαι γνωστή, δεν ξέρω ποια είναι η φιλοσοφία…», είπε με χιούμορ.

Τότε, η Φαίη Σκορδά υποδέχθηκε τηλεφωνικά τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, παρουσιαστή του παιχνιδιού, προκαλώντας την έκπληξη της καλεσμένης. Η Μαρία Κωνσταντάρου, συγκινημένη, σχολίασε: «Πόσο χαίρομαι που σας βλέπω. Τώρα δεν ξέρω και τι κάνω. Μα, τι είναι αυτά που μου κάνετε, αυτά είναι απίστευτα! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια χαρά είμαι, αλλά είμαι συγκινημένη, αυτά δεν τα περίμενα. Σας ευχαριστώ».