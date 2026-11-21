Οι επενδυτές που ακολουθούν την τάση των αγορών έχουν προχωρήσει σε πωλήσεις μετοχών αξίας 57 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον τελευταίο μήνα, σύμφωνα με την Goldman Sachs

Μετοχές και Goldman Sachs βρίσκονται στο επίκεντρο έντονων ρευστοποιήσεων, καθώς η τάση που διαμορφώθηκε την Παρασκευή οδηγεί σε ανησυχίες για περαιτέρω πτώση την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με στελέχη της τράπεζας.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, οι traders της Goldman Sachs επισημαίνουν ότι ο δείκτης πανικού της τράπεζας πλησίασε τα υψηλότερα επίπεδα, φτάνοντας στο 9 σε κλίμακα έως το 10. Το τμήμα συναλλαγών της τράπεζας σημειώνει πως το κύμα πωλήσεων μετοχών επεκτείνεται πλέον και στους συστηματικούς επενδυτές.

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Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Goldman Sachs, οι επενδυτές που ακολουθούν την τάση των αγορών, όπως οι σύμβουλοι συναλλαγών εμπορευμάτων (CTAs), προχώρησαν σε πωλήσεις μετοχών αξίας 57 δισ. δολαρίων τον τελευταίο μήνα. Η καθαρή τους θέση στις αμερικανικές μετοχές έχει μετατραπεί σε «θέση πώλησης» (short) ύψους 19 δισ. δολαρίων.

Τα μοντέλα της τράπεζας προβλέπουν, σύμφωνα με το Bloomberg, ότι οι διαχειριστές κεφαλαίων θα μπορούσαν να ρευστοποιήσουν μετοχές αξίας 65,8 δισ. δολαρίων σε μια αγορά χωρίς σαφή τάση, 28,6 δισ. δολαρίων σε περίπτωση ανόδου και έως και 80,6 δισ. δολαρίων αν οι μετοχές συνεχίσουν να υποχωρούν.

Η πρόσφατη πτώση της αγοράς αντανακλά την αυξανόμενη διστακτικότητα των επενδυτών να εκμεταλλευτούν τις μειώσεις τιμών στις μετοχές τεχνολογίας, παρά την εντυπωσιακή αρχική δημόσια προσφορά της Anthropic PBC, η οποία θεωρήθηκε πιθανός καταλύτης για ευρύτερη ανάκαμψη της διάθεσης για ανάληψη κινδύνου.

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Αντίθετα, η εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο δεν κατάφερε να δώσει την αναμενόμενη ώθηση στην αγορά. Πολλοί επενδυτές ανέμεναν ότι η μεγαλύτερη δημόσια προσφορά παγκοσμίως θα αποτελούσε αφορμή για στροφή προς την ανάληψη κινδύνου ενόψει του τέλους του έτους, όπως σημειώνουν στελέχη της Goldman Sachs. Ωστόσο, χωρίς αυτήν τη δυναμική, η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δυσάρεστη.

Οι μαζικές πωλήσεις απειλούν να επιδεινώσουν ένα ήδη δύσκολο περιβάλλον, καθώς η πτώση των τιμών οδηγεί σε περαιτέρω μειώσεις από στρατηγικές που προσαρμόζουν τις θέσεις τους με βάση τη μεταβλητότητα και την κατεύθυνση του χρηματιστηρίου.

Goldman Sachs: Οι φόβοι για τις δαπάνες στην ΑΙ

Οι επενδυτές εκφράζουν αυξανόμενες αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσον οι τεράστιες δαπάνες για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης (AI) και μικροτσίπ, καθώς και για εταιρείες που παρέχουν υπολογιστική ισχύ και εξοπλισμό για data centers, θα αποδώσουν αρκετά ώστε να δικαιολογήσουν τις υψηλές αποτιμήσεις του κλάδου.

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Οι ανησυχίες αυτές ενισχύθηκαν μετά την κρίση στην Nvidia Corp. και την απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου Τζένσεν Χουάνγκ που ακολούθησε.

Στρατηγικές που βασίζονται στη δυναμική της αγοράς εντείνουν τη μεταβλητότητα, με τις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.

Ο δείκτης Nasdaq υποχώρησε κατά 5,28% την Παρασκευή, χάνοντας όλα τα κέρδη του από το 2026, ενώ ο δείκτης ημιαγωγών του Χρηματιστηρίου της Φιλαδέλφειας σημείωσε πτώση 11%, επηρεασμένος από τις απώλειες της Nvidia.

Η πτωτική τάση επεκτείνεται και πέρα από τα χαρτοφυλάκια των θεσμικών επενδυτών, αγγίζοντας και τα πιο κερδοσκοπικά τμήματα της αγοράς.